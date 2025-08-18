lunes 18 de agosto de 2025

18 de agosto de 2025 - 11:23
Tiempo.

¡Jujuy de locos! Esta semana habrá viento norte, mucho calor y heladas

El clima en Jujuy mostrará variaciones importantes esta semana, con días templados, un aumento del calor el viernes y un regreso de las bajas temperaturas.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Frío y calor en Jujuy.

Frío y calor en Jujuy.

Pronóstico en Jujuy

Lunes y martes

La semana comienza con temperaturas moderadas. Para el martes, se anticipa una mínima de 5 °C y una máxima de 16 °C. Los cielos permanecerán mayormente despejados, aunque se espera la presencia de viento norte, que podría intensificarse en las tardes, generando sensaciones térmicas más cálidas.

Miércoles y jueves

El miércoles, las mínimas descenderán a 3 °C mientras que las máximas llegarán a 19 °C, marcando un ligero ascenso. Para el jueves, el calor se acentúa, con mínima de 3 °C y máxima de 23 °C. Los vientos del norte continuarán predominando, generando un clima más templado durante las horas centrales del día.

Viernes: ingreso de aire cálido

El viernes 22 de agosto se formará una baja presión sobre la región, permitiendo la entrada de aire cálido por el noreste. Esto provocará un aumento notable de la temperatura, con mínima de 10 °C y máxima de 32 °C. Se mantiene probabilidad de lluvias aisladas, especialmente durante la tarde y la noche, y se recomienda precaución por posibles ráfagas de viento norte.

Viento norte
Qué es el viento norte y por qué se produce.

Qué es el viento norte y por qué se produce.

Sábado y domingo

Tras el paso del frente cálido, el sábado se producirá un marcado descenso térmico, con mínima de 1 °C y máxima de 12 °C. El domingo, las bajas temperaturas continuarán y se prevén heladas matinales, con registros que podrían llegar a -2 °C de mínima y 14 °C de máxima. Se espera cielo despejado, aunque con aire frío que persistirá durante todo el día.

Recomendaciones para la semana

Se aconseja a la población vestirse por capas ante las variaciones térmicas, mantenerse hidratados durante el viernes más cálido y prestar atención a las heladas matinales del domingo, especialmente en zonas rurales y valles. Los vientos del norte podrían generar molestias a quienes realicen actividades al aire libre, por lo que se sugiere precaución.

Alerta amarilla por vientos en Jujuy para hoy.
Atención.

Alerta amarilla por vientos fuertes en Jujuy: cuál es la zona más afectada

Por  Victoria Marín

