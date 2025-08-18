¡Jujuy de locos! Esta semana habrá viento norte, mucho calor y heladas

Frío y calor en Jujuy.

Según el sitio especializado Meteored, la provincia de Jujuy experimentará cambios significativos en las temperaturas durante los próximos días. La semana combinará jornadas templadas, un viernes con marcado aumento térmico y la presencia de una baja presión que traerá probabilidades de lluvias. Hacia el fin de semana, el frío regresará, con heladas matinales que afectarán especialmente a zonas rurales y valles.

Pronóstico en Jujuy Lunes y martes La semana comienza con temperaturas moderadas. Para el martes, se anticipa una mínima de 5 °C y una máxima de 16 °C. Los cielos permanecerán mayormente despejados, aunque se espera la presencia de viento norte, que podría intensificarse en las tardes, generando sensaciones térmicas más cálidas.

Miércoles y jueves El miércoles, las mínimas descenderán a 3 °C mientras que las máximas llegarán a 19 °C, marcando un ligero ascenso. Para el jueves, el calor se acentúa, con mínima de 3 °C y máxima de 23 °C. Los vientos del norte continuarán predominando, generando un clima más templado durante las horas centrales del día.

Viernes: ingreso de aire cálido El viernes 22 de agosto se formará una baja presión sobre la región, permitiendo la entrada de aire cálido por el noreste. Esto provocará un aumento notable de la temperatura, con mínima de 10 °C y máxima de 32 °C. Se mantiene probabilidad de lluvias aisladas, especialmente durante la tarde y la noche, y se recomienda precaución por posibles ráfagas de viento norte.

Viento norte Qué es el viento norte y por qué se produce. Sábado y domingo Tras el paso del frente cálido, el sábado se producirá un marcado descenso térmico, con mínima de 1 °C y máxima de 12 °C. El domingo, las bajas temperaturas continuarán y se prevén heladas matinales, con registros que podrían llegar a -2 °C de mínima y 14 °C de máxima. Se espera cielo despejado, aunque con aire frío que persistirá durante todo el día. Recomendaciones para la semana Se aconseja a la población vestirse por capas ante las variaciones térmicas, mantenerse hidratados durante el viernes más cálido y prestar atención a las heladas matinales del domingo, especialmente en zonas rurales y valles. Los vientos del norte podrían generar molestias a quienes realicen actividades al aire libre, por lo que se sugiere precaución.

