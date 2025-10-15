miércoles 15 de octubre de 2025

15 de octubre de 2025 - 17:07
Streaming.

Rodaje de "La resurrección de Cristo": Mel Gibson encontró a su nuevo Jesús para la película

El papel que en 2004 interpretó Jim Caviezel en la película original La pasión de Cristo será asumido ahora por el actor finlandés Jaakko Ohtonen.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Mel Gibson encontró a su nuevo Jesús para la película.

Mel Gibson encontró a su nuevo Jesús para la película.

Más de dos décadas después del estreno de su polémica película La pasión de Cristo, y tras un período de aislamiento mediático y casi “cancelación” en Hollywood debido a sus comportamientos violentos y comentarios discriminatorios, Mel Gibson inició esta semana el rodaje de La resurrección de Cristo, la secuela del film de 2004, en los mismos estudios pero con un elenco renovado.

En Cinecittà, la histórica fábrica de cine ubicada en Roma, Italia, el actor finlandés Jaakko Ohtonen asumió el papel principal, reemplazando a Jim Caviezel, para interpretar nuevamente a Jesús.

Mel Gibson encontró a un nuevo Jesús para La resurrección de Cristo, el film que ya empezó a rodar en Roma.

Quién asumirá el rol principal en La resurrección de Cristo

Aunque el actor estadounidense había declarado hace unos meses su disposición a retomar el papel, a sus 57 años interpretar a Jesús habría requerido el uso de efectos visuales extensos para rejuvenecer su rostro, un procedimiento que, según indicó la producción a Variety, superaba el presupuesto del proyecto. En su lugar, el finlandés Jaakko Ohtonen, conocido por su participación en la serie de Netflix The Last Kingdom, asumirá el rol principal con 37 años.

Jim Caviezel no es el único miembro del reparto original que fue reemplazado para las dos próximas entregas de la saga bíblica, previstas para 2027. En el papel de María Magdalena, la italiana Monica Bellucci fue sustituida por la actriz cubana Mariela Garriga, reconocida por sus trabajos en Misión: Imposible – Sentencia Mortal Parte 1 y Luis Miguel, la serie.

Jim Caviezel y Jaakko Ohtonen, las dos caras de Cristo, según Gibson.

Quién hará de María, de Pedro y de Ponzio Pilato en la película

Por su parte, el personaje de María, interpretado en la película de 2006 por la rumana Maia Morgenstern, será ahora encarnado por la actriz polaca afincada en Italia Kasia Smutniak (conocida por Perfectos desconocidos). El rol de Pedro recaerá en el actor italiano Pier Luigi Pasino (La ley de Lidia Pöet, Netflix), mientras que Poncio Pilato será interpretado por Riccardo Scamarcio (Cacería en Venecia). Además, el británico Rupert Everett se incorpora al elenco, aunque aún no se ha revelado a qué personaje dará vida.

Monica Bellucci le pasó la posta de María Magdalena a la cubana Mariela Garriga en La resurrección de Cristo.

Los filmes actualmente en rodaje se enfocan en los acontecimientos posteriores a la crucifixión de Jesús, específicamente los tres días que culminan con su resurrección, y se estrenarán siguiendo el calendario litúrgico católico: la primera entrega llegará a los cines de todo el mundo durante la Semana Santa de 2027 (26 de marzo), mientras que la segunda se proyectará cuarenta días después, el 6 de mayo, coincidiendo con el Día de la Ascensión.

Tomando como referencia el éxito de taquilla de La pasión de Cristo, que en 2004 recaudó más de 600 millones de dólares a nivel mundial, la secuela fue definida por Mel Gibson —quien además de dirigirla también la produce y coescribe— como un “viaje lisérgico”. El cineasta agregó que nunca había trabajado con un guion similar al que desarrolló junto a Randall Wallace, su colaborador en Corazón valiente, la película que le valió el Oscar a Mejor Película y Director en 1996.

Mel Gibson, a la derecha, dirige a Jim Caviezel en el rodaje de la película La Pasión de Cristo.

Más allá de lo que comentó Gibson en febrero durante su participación en el podcast The Joe Rogan Experience, se desconocen los detalles de la trama. Tampoco está confirmado si la película mantendrá los idiomas originales —arameo, hebreo y latín— como en la versión de 2004, una decisión que el director tomó en su momento para que la narración de las 12 horas previas a la crucifixión de Jesús, basada en su interpretación de la Biblia, fuera lo más históricamente precisa posible.

Un propósito que, según las críticas de la época, se cumplió, aunque muchos críticos coincidían en que esto se debía principalmente a las escenas de violencia y sufrimiento explícitas, consideradas por varios como excesivas e incluso intolerables.

Maia Morgenstern fue María en La pasión de Cristo y ahora Kasia Smutniak se hará cargo del papel en La resurrección de Cristo.

Habrá que esperar hasta marzo de 2027 para descubrir si las próximas entregas de la saga religiosa continuarán por esa misma línea. Por el momento, el rodaje avanza en el galpón 22 de Cinecittà, principal locación de filmación, que luego se trasladará a la ciudad histórica de Matera —también escenario durante el rodaje de la película de 2004—, así como a entornos más rurales del sur de Italia, incluyendo Ginosa, Gravina, Laterza y Altamura.

