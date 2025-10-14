martes 14 de octubre de 2025

14 de octubre de 2025 - 11:16
Búsqueda laboral.

Facebook reflota una vieja opción para buscar trabajo:  ¿cómo funciona?

Facebook relanzó las ofertas laborales dentro de Marketplace: empleos locales, entry-level y contacto directo por Messenger. Te contamos cómo usarlo.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
facebook.jpg
Facebook Jobs o cómo encontrar trabajo desde tu perfil de Facebook

Facebook Jobs o cómo encontrar trabajo desde tu perfil de Facebook

Facebook trajo de regreso las ofertas de trabajo integradas en Marketplace. la idea de este nuevo apartado de la aplicación es poder encontrar empleo local (comercios, servicios, oficios, turnos y part-time) y puedas postularte directo por Messenger, sin salir de la app. Es una segunda oportunidad para una función que la red había lanzado en 2017 y retirado en 2023.

Qué cambia ahora en facebook

La nueva versión se concentra en puestos de entrada y contratación de cercanía; avisos visibles a mayores de 18, publicados desde Marketplace, Páginas y Grupos. Meta suma políticas anti-discriminación y controles para evitar abusos que complicaron el sistema anterior. Por ahora, el relanzamiento está activo en EE.UU. (Meta no confirmó fecha para otros países).

Cómo buscar trabajo (paso a paso)

  • Abrí Facebook → Marketplace → Empleos.

  • Usá filtros: ubicación, distancia, rubro, modalidad (part-time, por turnos).

  • Entrá al aviso, tocá “Postular” y chateá por Messenger con el empleador.

  • Guardá ofertas y compartí en Grupos de tu zona para ganar visibilidad.

Para pymes y negocios

Publicar un empleo es tan simple como subir un producto: definís cargo, horarios, requisitos y recibís mensajes de postulantes en Messenger. Podés potenciar el aviso con pago para llegar a más candidatos y republicarlo en Grupos de la comunidad. Ideal para cubrir turnos y picos de demanda.

Facebook Jobs
Facebook Jobs o cómo encontrar trabajo desde tu perfil de Facebook

Facebook Jobs o cómo encontrar trabajo desde tu perfil de Facebook

¿Compite con LinkedIn?

No exactamente. LinkedIn domina el mundo corporativo y el networking profesional. Facebook Jobs apunta a la contratación rápida y local, donde la cercanía pesa más que el CV extenso. Si buscás tu primer empleo, cambiar de turno o mover tu oficio, Marketplace puede ser tu cancha.

Seguridad y buenas prácticas

  • Desconfiá de pedidos de dinero por adelantado o entrevistas fuera de canales oficiales.

  • Verificá la Página del comercio y los comentarios del Grupo.

  • Leé las reglas de empleo permitidas (no adult services, no drogas, no cuidado infantil presencial), y reportá avisos sospechosos.

Disponibilidad

El relanzamiento está en curso en EE.UU.; Meta no informó cronograma para LatAm. Si aún no ves la pestaña de empleos, seguí usando Grupos de trabajo locales y Páginas de comercios como alternativa, a la espera del despliegue oficial.

