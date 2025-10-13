Así es el nuevo k-drama del actor Lee Jun-ho en Netflix: tráiler, fecha de estreno y más detalles

Lee Jun-ho vuelve a la televisión tras el éxito de King the Land en 2023.

El reconocido actor y cantante surcoreano Lee Jun-ho , protagonista de los k dramas The Red Sleeve y King the Land, vuelve a la pantalla chica con un proyecto de Netflix que mezcla comedia , nostalgia y mensajes de esperanza en tiempos de dificultades económicas .

La nueva producción , Familia Typhoon ( Typhoon Family ), se sitúa en plena crisis financiera asiática de 1997 , un episodio clave en la historia moderna de Corea del Sur .

Bajo la dirección de Lee Na-jung (Love Alarm, Twenty-Five, Twenty-One) y Kim Dong-hwi , Familia Typhoon sigue la vida de Kang Tae-poong ( Lee Jun-ho ), un joven empresario que, en medio del colapso económico impulsado por el FMI , se ve obligado a asumir la presidencia de una compañía comercial al borde de la quiebra .

Familia Typhoon revive el Seúl de los años 90 con una ambientación fiel y nostálgica.

Su nombre —que literalmente significa “ tifón ”— simboliza las turbulencias personales y laborales que deberá enfrentar a lo largo de la historia .

Según Soompi, el personaje de Lee Jun-ho es un joven acomodado y seguro de sí mismo, acostumbrado a la vida de lujos, con camisas de seda y paseos por los barrios más exclusivos de Seúl.

Lee Jun-ho y Kim Min-ha protagonizan su primera colaboración en pantalla.

No obstante, ante el colapso económico de su país, la riqueza familiar se desvanece y él se ve obligado a asumir la carga de rescatar el negocio de su familia. “Quiero aprender. Por favor, ayúdame”, se le escucha decir en uno de los avances compartidos en redes sociales.

La pareja central se completa con la actriz Kim Min-ha, reconocida por su papel en Pachinko, quien interpreta a Oh Mi-seon, una contadora ingeniosa, práctica y decidida que se convierte en el pilar tanto profesional como emocional del protagonista.

Se trata del primer proyecto conjunto de ambos protagonistas, y los trailers oficiales han despertado gran interés por la evidente conexión que muestran en pantalla.

La producción también incorpora un reparto coral que interpreta a los distintos integrantes de la empresa: Lee Chang-hoon como el temperamental jefe de ventas Go Ma-jin; Kim Jae-hwa en el papel de la experimentada responsable de asuntos generales Cha Seon-taek; Kim Song-il como el director Koo Myung-kwan, apasionado por las plantas y el equilibrio; y Lee Sang-jin interpretando al enérgico asistente Bae Song-joong, encarnación de la vitalidad de la generación X.

Kim Min-ha afirmó sentirse “honrada” de representar a las mujeres trabajadoras de esa época.

Entre los roles secundarios se destacan figuras reconocidas como Sung Dong-il, Kim Ji-young, Jin Seon-kyu, Kim Sang-ho, Kim Young-ok y Park Sung-yeon, lo que aumenta aún más el atractivo del elenco.

Un homenaje a los años noventa

La nostalgia jugó un papel central en el desarrollo del proyecto, por lo que el equipo de diseño y arte se dedicó a reproducir con detalle la atmósfera de Seúl a fines de los años noventa.

Para conseguirlo, los productores realizaron entrevistas a empleados de empresas que atravesaron la crisis económica y recopilaron objetos auténticos, como máquinas teletipo y teléfonos fijos, que aportan realismo a las oficinas recreadas en la serie.

Además, la filmación se llevó a cabo en lugares icónicos de la ciudad, incluyendo Apgujeong Rodeo Street, Euljiro y diversos complejos residenciales representativos de esa época.

Con este minucioso trabajo, los realizadores pretenden sumergir al público en una etapa histórica en la que millones de surcoreanos lidiaban con el desempleo y la incertidumbre, pero también demostraban solidaridad y creatividad para salir adelante.

Esa misma actitud emprendedora conecta la trama con la vida actual: hoy en día, muchas personas continúan esforzándose por conservar sus empleos, cuidar de sus familias y superar los desafíos cotidianos.

“Espero que esta historia traiga risas, consuelo y que realmente toque a los espectadores. Trata sobre levantarse junto a los que amas y encontrar fuerza en los lugares menos esperados”, afirmó Lee Jun-ho en entrevistas promocionales sobre la serie.

¿Cuándo se estrena Familia Typhoon y dónde verla?

La serie Familia Typhoon tendrá su estreno global el sábado 11 de octubre de 2025. En territorio surcoreano, el drama se emitirá por tvN durante los fines de semana, específicamente los sábados y domingos a las 9:20 p.m. (KST). Para los espectadores internacionales, la producción estará accesible en Netflix, con subtítulos en múltiples idiomas. La primera temporada constará de 16 capítulos.