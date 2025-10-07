Un actor surcoreano terminó el servicio militar obligatorio y los fans se ilusionan con su vuelta

Song Kang concluyó su servicio militar en Corea del Sur tras 18 meses de entrenamiento en la base de Chuncheon.

El actor surcoreano Song Kang , famoso por sus actuaciones en series exitosas de Netflix , completó su servicio militar obligatorio en Corea del Sur . Tras incorporarse el 2 de abril de 2024 , el protagonista de My Demon fue dado de baja el 2 de octubre de 2025 en la base de Chuncheon , en la provincia de Gangwon.

Así, el artista culminó 18 meses de servicio que lo mantuvieron alejado de la escena pública . En su cuenta oficial de Instagram , Song Kang mostró por primera vez imágenes de su etapa en el ejército , donde se le ve vestido con uniforme , junto a sus compañeros y participando en entrenamientos al aire libre en medio del bosque .

El actor también compartió fotos de sus días de descanso , incluyendo una visita a la playa , experiencia que confesó haber extrañado debido a las limitaciones que conlleva su condición de figura pública . La publicación alcanzó más de 3 millones de reacciones y superó los 84 mil comentarios en pocas horas, evidenciando la emoción de sus seguidores ante su regreso .

Las reacciones en redes sociales

Los admiradores de Song Kang, tanto en Corea del Sur como en el resto del mundo, inundaron sus redes sociales con mensajes de bienvenida. Agradecieron su compromiso y expresaron la emoción de anticipar sus próximos proyectos. El actor acompañó las imágenes con un breve pero significativo texto: “2024-04-02 / 2025-10-02”, marcando las fechas exactas de su servicio militar.

Asimismo, se viralizaron videos de su egreso del ejército en plataformas como X (antes Twitter) y TikTok, donde se le ve saludando a los seguidores que se acercaron a la base para despedirlo y celebrarlo. A pesar del fuerte interés mediático, Song Kang decidió mantener un perfil bajo y gestionar su regreso con discreción, siguiendo la costumbre de varios actores surcoreanos tras completar su servicio obligatorio.

Carrera en ascenso del actor antes del servicio militar

Song Kang, oriundo de Suwon y nacido el 23 de abril de 1994, inició su carrera actoral en 2017 con la serie The Liar and His Lover. No obstante, su fama internacional llegó en 2020 gracias a “Sweet Home”, un thriller de acción y terror de Netflix. Desde ese momento, se le comenzó a conocer como “el hijo de Netflix”, dado que la plataforma lo transformó en uno de sus rostros más emblemáticos en Asia y en el resto del mundo.

Los seguidores de Song Kang celebraron su regreso con más de 84 mil comentarios de bienvenida en redes sociales.

Entre sus trabajos más reconocidos figuran “Love Alarm”, “Navillera”, “Nevertheless” y su más reciente producción, “My Demon”. Su versatilidad actoral y su carisma han consolidado su posición como uno de los intérpretes jóvenes más destacados y seguidos de Corea del Sur.

El futuro: posibles proyectos en puerta

Después de su reincorporación al mundo artístico, su agencia informó que Song Kang se encuentra considerando su rol en “Four Hands”, un drama musical centrado en la amistad y los desafíos que enfrentan cuatro jóvenes estudiantes de una escuela de artes. Aunque el proyecto todavía no cuenta con confirmación oficial, ha generado gran entusiasmo entre sus fanáticos.

De materializarse, significaría el regreso del actor a la pantalla tras más de doce meses de ausencia, reforzando su perfil dentro del género juvenil y dramático que lo ha llevado a la fama internacional.

El actor retomará su carrera tras cumplir el servicio militar obligatorio.

Un contexto compartido con Kim Min-Kyu

La vuelta de Song Kang se da en paralelo al regreso de otro artista muy apreciado por los fans: Kim Min-Kyu, conocido por su papel protagónico en Propuesta laboral, quien también concluyó su servicio militar en octubre de 2025. Kim se había enlistado el 1 de octubre de 2024 y, al igual que Song Kang, expresó su gratitud por el respaldo recibido durante su tiempo en el ejército.

Ambos intérpretes representan a una nueva generación de talentos surcoreanos que han logrado consolidarse en la industria del entretenimiento a nivel global, demostrando que, incluso tras cumplir con sus obligaciones militares, su popularidad sigue intacta y su presencia mediática continúa vigente.

El actor Kim Min-Kyu, conocido por Propuesta laboral, también terminó su servicio militar junto a Song Kang.

El servicio militar en Corea del Sur

En Corea del Sur, todos los varones deben cumplir con el servicio militar obligatorio, que generalmente tiene una duración de entre 18 y 21 meses según la división en la que se desempeñen. Incluso personalidades del entretenimiento como Song Kang y Kim Min-Kyu están sujetas a esta obligación, lo que implica interrumpir momentáneamente sus carreras justo en el momento de mayor proyección.

Song Kang finaliza su servicio militar obligatorio.

Aunque esta interrupción representa un desafío profesional, numerosos artistas retornan con renovada fuerza, sostenidos por el respaldo de su público. En el caso de Song Kang, la intensidad del entusiasmo de sus seguidores evidencia que su reaparición en la escena artística se perfila como uno de los retornos más esperados del 2025.