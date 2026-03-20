Universidad pública: conocimiento, territorio y futuro

Cuando en Argentina se habla de educación superior , el debate suele centrarse en el presupuesto. Sin embargo, el verdadero desafío es otro: cómo preparar a las nuevas generaciones para un mundo donde el conocimiento cambia cada vez más rápido .

País. Aumentó el desempleo en Argentina en 2025: hay 1,64 millones de desocupados

País. Subieron las ventas mayoristas en Argentina pero cayeron en supermercados y shoppings

La inteligencia artificial se ha convertido en uno de los motores de esa transformación. Empresas, gobiernos y organizaciones comienzan a utilizar sistemas capaces de analizar enormes volúmenes de información, detectar patrones y asistir en la toma de decisiones. Frente a ese escenario, el ámbito académico no puede limitarse a observar el fenómeno desde afuera. El desafío es incorporar estas herramientas al servicio del conocimiento y del desarrollo social.

En Jujuy, esta discusión adquiere un sentido especial. La Universidad Nacional de Jujuy reúne facultades muy diversas: Ciencias Agrarias, Ingeniería, Ciencias Económicas y Humanidades, a las que se suman carreras más recientes como Derecho y Medicina. Esa diversidad disciplinaria es una de sus mayores fortalezas , porque permite abordar la realidad del territorio desde múltiples perspectivas.

Cada área aporta una mirada necesaria para comprender la provincia. Desde la producción agroindustrial hasta la gestión económica, desde la investigación social hasta la formación tecnológica, la educación pública sigue siendo un espacio central para formar profesionales y generar conocimiento.

Muchas veces se desconoce además que esta casa de estudios cuenta con institutos científicos que trabajan en temas estratégicos: estudios ambientales, biología de altura, desarrollo regional, análisis de materiales, arqueología o meteorología, entre otros. Ese entramado científico constituye un capital fundamental para pensar el futuro de la provincia.

El debate actual no pasa por reemplazar carreras tradicionales. El verdadero desafío es fortalecerlas con nuevas herramientas de conocimiento.

La inteligencia artificial, el análisis de datos y las tecnologías digitales pueden convertirse en instrumentos transversales para todas las disciplinas. La agronomía puede apoyarse en información climática y monitoreo de cultivos; la ingeniería en soluciones energéticas y de infraestructura; las ciencias económicas en modelos predictivos; las humanidades en el análisis social de los cambios tecnológicos; el derecho en la regulación del mundo digital; y la medicina en herramientas de diagnóstico asistido.

La tecnología no reemplaza profesiones: las potencia.

En este contexto, muchas instituciones en el mundo están comenzando a impulsar espacios interdisciplinarios donde docentes, investigadores y estudiantes avanzados trabajan juntos para abordar problemas concretos del territorio.

Una iniciativa interesante podría ser la construcción de una infraestructura de conocimiento basada en inteligencia artificial, alimentada con investigaciones, tesis, publicaciones y estudios producidos dentro de la propia institución. Un sistema de este tipo permitiría organizar información local y transformarla en una herramienta para analizar escenarios climáticos, comprender el uso del agua, mejorar sistemas de riego, estudiar procesos sociales o anticipar desafíos ambientales.

Más que una innovación tecnológica aislada, sería una plataforma de conocimiento al servicio del territorio.

Además, permitiría involucrar a estudiantes de distintas carreras en proyectos interdisciplinarios vinculados con problemas reales. El aprendizaje dejaría de ser exclusivamente teórico para convertirse también en experiencia aplicada.

Avanzar en ese camino representa uno de los grandes desafíos del sistema educativo en los próximos años. Requiere visión institucional, apertura al diálogo con la sociedad y capacidad para integrar tradición académica con innovación tecnológica.

En ese proceso resulta valioso que las autoridades académicas continúen promoviendo una mirada que combine investigación, formación y compromiso territorial. Fortalecer ese rumbo significa consolidar a la institución como un actor clave del desarrollo regional.

Quienes tuvimos la oportunidad de formarnos en la educación pública conocemos el valor de ese camino. En mi caso, como egresado de la Universidad Tecnológica Nacional, la formación académica fue apenas el punto de partida de un aprendizaje que continúa a lo largo de toda la vida profesional.

El futuro probablemente no estará definido solamente por títulos universitarios. El aprendizaje permanente será una condición central para comprender y transformar la realidad.

Porque en la nueva economía global, el desarrollo de un país ya no depende únicamente de sus recursos naturales.

Depende, cada vez más, de su capacidad para generar conocimiento.

Carlos Catacata

Ingeniero en Sistemas de Información – UTN

Egresado de la educación pública