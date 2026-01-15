jueves 15 de enero de 2026

15 de enero de 2026 - 19:22
Escándalo.

Julio Iglesias rompió el silencio tras ser acusado de abuso sexual por dos exempleadas

El cantante brindó declaraciones mientras prepara su defensa en medio de la investigación judicial.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Julio Iglesias.

Julio Iglesias.

Las acusaciones incluyen relatos de tocar inapropiado, humillaciones y un ambiente de control y acoso en las residencias del cantante en el Caribe, según las denuncias difundidas y representadas por la organización Women’s Link Worldwide.

Iglesias dice que “todo se va a aclarar”

Julio Iglesias.
Julio Iglesias.

Julio Iglesias.

Frente a la repercusión del caso, Julio Iglesias rompió el silencio a través de la revista ¡Hola!, donde afirmó que todavía no era el momento de hablar detalladamente, pero dejó en claro que “todo se va a aclarar” y que ya está preparando su defensa legal. El entorno cercano al artista también negó “totalmente los hechos” y expresó su “estupor” ante la situación.

Hasta el momento, no se han formulado cargos penales de forma pública ni se han emitido imputaciones, pero la Fiscalía de la Audiencia Nacional de España tomó cartas en el asunto y se espera que las dos mujeres sean citadas a declarar como testigos protegidas para resguardar su identidad.

Investigación judicial y contexto del caso

La denuncia formal fue presentada el 5 de enero de 2026 ante la justicia española, lo que activó el inicio de una investigación preliminar para analizar los hechos denunciados. Las alegaciones también mencionan posibles irregularidades laborales y conductas que, de comprobarse, podrían enmarcarse en delitos de agresión sexual o vinculados al abuso de poder.

