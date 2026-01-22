jueves 22 de enero de 2026

22 de enero de 2026 - 11:28
Farándula.

Fran Herrera estaría en una relación con la ex de un jugador de la Selección Argentina: ¿Quién sería?

El integrante más joven de Los Herrera protagonizó un breve ida y vuelta en redes sociales con una modelo, un cruce que reavivó los rumores.

Redacción de TodoJujuy
Redacción de TodoJujuy
Los indicios que vincularían a Fran Herrera con la ex de un jugador de la Selección.

Los indicios que vincularían a Fran Herrera con la ex de un jugador de la Selección.

Fran Herrera cerró un 2025 lleno de logros junto a su hermano al frente de Los Herrera, y ambos ya proyectan un verano repleto de shows, tanto en la ciudad de Córdoba como en diversos festivales provinciales y nacionales. El último fin de semana, el menor de los hermanos protagonizó un episodio que llamó la atención del público.

Según difundió la cuenta lomaspopucom a través de sus historias de Instagram, Fran y Paloma Silbergergex pareja de Nicolás González—, junto al influencer Grego Rossello, mantuvieron un intercambio llamativo en redes sociales que no pasó desapercibido.

El menor de Los Herrera tuvo un lindo intercambio en redes con una modelo que alimentó los rumores de un posible vínculo.

Una interacción en redes que llamó la atención

Mientras disfrutaba de su tiempo libre, Fran publicó una serie de fotos desde el interior de un auto, haciendo gestos variados y acompañando la publicación con un breve mensaje en el que decía tener ganas de “subir fotitos”.

En pocos minutos, el post superó los 10 mil “me gusta”, entre los cuales se destacaba el corazón de la cuenta de @palosilbergerg, la modelo argentina. La interacción continuó: el cantante compartió luego una historia desde una lancha en el medio del lago, a la que Paloma respondió con un emoji de cara sonriente con ojos en forma de corazón.

Paloma Silberberg.

Vacaciones y gestos que alimentan los rumores

Por su parte, Paloma Silbergerg, la ex de Nicolás González, que se encuentra disfrutando de Mar del Plata junto a un grupo de amigas, también compartió contenido durante el fin de semana con un resultado similar. La modelo e influencer publicó fotos de sus vacaciones y, apenas unos minutos después, recibió el “me gusta” del cuartetero.

Los indicios que vincularían a Fran Herrera con la ex de un jugador de la Selección.

Aunque ninguno de los dos hizo un posteo explícito ni aclaró si hay algún tipo de relación entre ellos, las redes sociales rápidamente replicaron el intercambio y alimentaron los rumores sobre un posible acercamiento.

¿Qué dijo Fran Herrera sobre su situación sentimental?

“Todavía no estoy de novio, nos estamos conociendo”, señaló, dejando en claro que el vínculo recién empieza. Apelando al humor, también hubo tiempo para chicanas: “Gonzalito está celoso”, indicó, y rápidamente agregó un comentario que rápidamente llamó la atención: “Estamos en la etapa de conocimiento, fuego y pasión” .

Embed

El cantante de cuarteto reveló que ya tuvieron sus primeras salidas al estilo más tradicional y auténtico de su género. Según contó, la invitó a Jesús María, donde compartieron un locro y recorrieron las ferias locales, describiendo él mismo la jornada como una manera de mostrarle su propio mundo. Sin embargo, al momento en que el Colo le señaló que ahora sería su turno de acercarse a los intereses de ella, Fran fue completamente honesto: “Me voy a sentir sapo de otro pozo”.

La música, claro, no podía faltar en esta historia. “La hago escuchar todos los días Sebastián”, señaló, aunque detalló que aún hay un paso importante por dar: “La mami tiene que dar el okey”, aseguró, poniendo en relieve que la familia también es un punto muy importante.

