miércoles 07 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
7 de enero de 2026 - 09:49
Televisión.

Yanina Latorre tuvo un picantísimo cruce con Wanda Nara y hablaron de todo

La periodista tuvo un estreno marcado por ironías y cruces con la anfitriona, en un clima de tensión y humor seguido de cerca por el jurado y los participantes.

El explosivo debut de Yanina Latorre en MasterChef Celebrity.

El explosivo debut de Yanina Latorre en MasterChef Celebrity.

El programa de cocina más visto de la pantalla chica volvió a agitarse con una incorporación explosiva. Ante la ausencia de Maxi López en MasterChef Celebrity (Telefe), Wanda Nara presentó en vivo a la figura que el exfutbolista eligió para ocupar su lugar: Yanina Latorre.

Lee además
Yanina Latorre confirmó que Tini Stoessel estaría por blanquear su reconciliación con Rodrigo de Paul.
Farándula.

Tini Stoessel blanquearía su reconciliación con De Paul, según Yanina Latorre
La angustia de Yanina Latorre al contar la reacción de sus hijos por la crisis con Diego Latorre.
Farándula.

Yanina Latorre, angustiada al hablar sobre la reacción de sus hijos por su crisis de pareja

Fiel a su estilo directo, ingresó al estudio sin filtros y en pocos minutos transformó su estreno en una catarata de comentarios filosos, ironías y reproches cruzados con la conductora. Todo ocurrió a gran velocidad: un saludo afectuoso, el contacto con el jurado, una admisión de nervios y, de inmediato, el intercambio picante que el público ya anticipaba.

El explosivo debut de Yanina Latorre en MasterChef Celebrity.

Un debut entre abrazos, desconfianza y primeras chicanas

Wanda introdujo su llegada con un guiño cómplice: “Llamó a una gran amiga para ese reemplazo, adelante Yanina Latorre”, anunció, antes de recibirla con un abrazo. Sin embargo, ese clima de cercanía se disipó rápidamente. Apenas surgió la conversación sobre la medalla —el beneficio que había quedado en manos de Claudia Villafañe tras ganar la gala anterior—, Yanina lanzó su primer comentario punzante: “Igual no confío en vos, andá a saber el beneficio que me toca”. Entre risas, tanto Wanda como Martitegui avalaron la desconfianza: “Hacés bien”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/porquetendencia/status/2008713884140749211&partner=&hide_thread=false

La tensión aumentó cuando Wanda le consultó si había exigido algún requisito para aceptar la invitación. La respuesta llegó en forma de chicana: “Camarín, como La Joaqui”. La cantante lo rechazó de inmediato y transformó la situación en un cruce en vivo: “Dicen muchas mentiras, es siempre publicidad gratis”, retrucó, mientras el estudio se preparaba para ver hasta dónde escalaba el intercambio.

Lejos de frenar, La Joaqui lanzó otro comentario que cayó como una provocación directa: “A nosotros de tu programa nos filtraron que venías con mucho miedo”. Aunque Wanda buscó descomprimir el clima, el enfrentamiento ya había tomado forma.

El duelo central con Wanda y un cruce que escaló en vivo

De todos modos, el foco central del estreno de Yanina no estuvo puesto en su ida y vuelta con La Joaqui, sino en el duelo verbal que sostuvo con Wanda Nara. El momento de mayor tensión se dio cuando la conductora intentó, casi de pasada, despejar versiones sobre un supuesto conflicto con la cantante. Lejos de dar por cerrado el asunto, Yanina volvió a encender la polémica: “Para mí no está aclarado, para mí tengo razón yo”. Wanda, sin perder su impronta irónica como anfitriona, respondió con una frase que hizo estallar el estudio: “Te quiero aclarar que se juntaron firmas para que no estés acá”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Lefrotv/status/2008716674250534973&partner=&hide_thread=false

El cruce continuó con un momento que combinó ironía y tensión genuina, cuando salió a la luz el tema del bloqueo en redes sociales. Wanda sostuvo que ambas se tenían bloqueadas, pero Yanina la corrigió en pleno vivo y sin vueltas: “No, vos me bloqueaste a mí, reina”.

La respuesta de Wanda llegó como chicana y cierre al mismo tiempo: “Te hice el favor de bloquearte en Instagram, no en WhatsApp que es más íntimo. Instagram hacete una cuenta trucha, que debés tener”. Las carcajadas del jurado fueron inevitables y Martitegui lanzó la frase que sintetizó el descontrol del momento: “¿Yo puedo renunciar ahora?”.

La prueba gastronómica y el cierre con ironía en horario central

Mientras el cruce verbal seguía sumando capítulos, la prueba de la noche también aportó su cuota de picante. Donato De Santis propuso un desafío casi “paranormal”: descubrir el contenido de una caja sin verla. Entre bromas y comentarios al pasar, Martitegui terminó de confirmar la consigna: preparar pechito de cerdo y salir disparados al mercado contra el reloj.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/eeemiliano/status/2008732560910938625&partner=&hide_thread=false

Con ironía, Wanda lanzó: “El mercado es un lugar muy tranquilo”, y enseguida apuntó contra la conductora de SQP (América TV): “Yo te veo a veces las historias de una cuenta trucha y vos vas a un mercadito medio cool”. Sin dudarlo, Yanina retrucó: “Yo tengo tres cuentas, me bloqueaste de todas”.

En síntesis, la primera aparición de Yanina cumplió al pie de la letra con lo que su figura anticipaba: desembarcó en MasterChef lista para generar contenido televisivo antes incluso de encender las hornallas. Entre desconfianzas explícitas, discusiones por el camarín, reproches por los bloqueos y chicanas sobre perfiles falsos, Wanda encontró una contrincante a la altura y el programa sumó un condimento infalible: tensión divertida y alto voltaje en el horario central.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Tini Stoessel blanquearía su reconciliación con De Paul, según Yanina Latorre

Yanina Latorre, angustiada al hablar sobre la reacción de sus hijos por su crisis de pareja

¿Wanda Nara se separó de Martín Migueles?

Llegan a Jujuy las Guerreras K-pop con un espectáculo imperdible

Se filtran chats entre Martín Demichelis y una modelo: "Sos un fuego"

Las más leídas

Trabajos de emergencia de Agua Potable en Libertador: cuándo y a qué hora
Importante.

Corte de agua en 9 barrios de San Salvador de Jujuy: dónde y hasta cuándo

Se esperan tormentas en Jujuy para los próximos días.
Lluvias.

Anuncian tormentas por varios días en Jujuy: desde cuándo y qué zonas

Hoy cortan el agua en 9 barrios de San Salvador de Jujuy: dónde y hasta cuándo
Importante.

Hoy cortan el agua en 9 barrios de San Salvador de Jujuy: dónde y hasta cuándo

José GabrielGómez asumió como Ministro de Minería de Jujuy video
Casa de Gobierno.

José Gabriel Gómez asumió como Ministro de Minería de Jujuy

Abejasatacaron a una familia en Santa Clara
Tarde de terror.

Abejas atacaron a una familia en Santa Clara: varios heridos y un perro muerto

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel