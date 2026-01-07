Yanina Latorre tuvo un picantísimo cruce con Wanda Nara y hablaron de todo

El programa de cocina más visto de la pantalla chica volvió a agitarse con una incorporación explosiva . Ante la ausencia de Maxi López en MasterChef Celebrity (Telefe) , Wanda Nara presentó en vivo a la figura que el exfutbolista eligió para ocupar su lugar: Yanina Latorre.

Fiel a su estilo directo , ingresó al estudio sin filtros y en pocos minutos transformó su estreno en una catarata de comentarios filosos , ironías y reproches cruzados con la conductora. Todo ocurrió a gran velocidad: un saludo afectuoso, el contacto con el jurado , una admisión de nervios y, de inmediato, el intercambio picante que el público ya anticipaba.

Wanda introdujo su llegada con un guiño cómplice : “Llamó a una gran amiga para ese reemplazo, adelante Yanina Latorre ”, anunció, antes de recibirla con un abrazo. Sin embargo, ese clima de cercanía se disipó rápidamente. Apenas surgió la conversación sobre la medalla —el beneficio que había quedado en manos de Claudia Villafañe tras ganar la gala anterior—, Yanina lanzó su primer comentario punzante: “ Igual no confío en vos, andá a saber el beneficio que me toca”. Entre risas, tanto Wanda como Martitegui avalaron la desconfianza: “ Hacés bien ”.

La tensión aumentó cuando Wanda le consultó si había exigido algún requisito para aceptar la invitación. La respuesta llegó en forma de chicana : “ Camarín , como La Joaqui ”. La cantante lo rechazó de inmediato y transformó la situación en un cruce en vivo : “Dicen muchas mentiras, es siempre publicidad gratis ”, retrucó, mientras el estudio se preparaba para ver hasta dónde escalaba el intercambio.

Lejos de frenar, La Joaqui lanzó otro comentario que cayó como una provocación directa: “A nosotros de tu programa nos filtraron que venías con mucho miedo”. Aunque Wanda buscó descomprimir el clima, el enfrentamiento ya había tomado forma.

El duelo central con Wanda y un cruce que escaló en vivo

De todos modos, el foco central del estreno de Yanina no estuvo puesto en su ida y vuelta con La Joaqui, sino en el duelo verbal que sostuvo con Wanda Nara. El momento de mayor tensión se dio cuando la conductora intentó, casi de pasada, despejar versiones sobre un supuesto conflicto con la cantante. Lejos de dar por cerrado el asunto, Yanina volvió a encender la polémica: “Para mí no está aclarado, para mí tengo razón yo”. Wanda, sin perder su impronta irónica como anfitriona, respondió con una frase que hizo estallar el estudio: “Te quiero aclarar que se juntaron firmas para que no estés acá”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Lefrotv/status/2008716674250534973&partner=&hide_thread=false "Lo amo a Maxi, lo odiaba por tu culpa". Yanina Latorre somos todos #MasterChefCelebrity pic.twitter.com/4Z8KLixuIL — Lefro (@Lefrotv) January 7, 2026

El cruce continuó con un momento que combinó ironía y tensión genuina, cuando salió a la luz el tema del bloqueo en redes sociales. Wanda sostuvo que ambas se tenían bloqueadas, pero Yanina la corrigió en pleno vivo y sin vueltas: “No, vos me bloqueaste a mí, reina”.

La respuesta de Wanda llegó como chicana y cierre al mismo tiempo: “Te hice el favor de bloquearte en Instagram, no en WhatsApp que es más íntimo. Instagram hacete una cuenta trucha, que debés tener”. Las carcajadas del jurado fueron inevitables y Martitegui lanzó la frase que sintetizó el descontrol del momento: “¿Yo puedo renunciar ahora?”.

La prueba gastronómica y el cierre con ironía en horario central

Mientras el cruce verbal seguía sumando capítulos, la prueba de la noche también aportó su cuota de picante. Donato De Santis propuso un desafío casi “paranormal”: descubrir el contenido de una caja sin verla. Entre bromas y comentarios al pasar, Martitegui terminó de confirmar la consigna: preparar pechito de cerdo y salir disparados al mercado contra el reloj.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/eeemiliano/status/2008732560910938625&partner=&hide_thread=false Yanina logró superar su primera prueba y sube al balcón en #MasterChefCelebrity pic.twitter.com/L51AOZW5sf — emi (@eeemiliano) January 7, 2026

Con ironía, Wanda lanzó: “El mercado es un lugar muy tranquilo”, y enseguida apuntó contra la conductora de SQP (América TV): “Yo te veo a veces las historias de una cuenta trucha y vos vas a un mercadito medio cool”. Sin dudarlo, Yanina retrucó: “Yo tengo tres cuentas, me bloqueaste de todas”.

En síntesis, la primera aparición de Yanina cumplió al pie de la letra con lo que su figura anticipaba: desembarcó en MasterChef lista para generar contenido televisivo antes incluso de encender las hornallas. Entre desconfianzas explícitas, discusiones por el camarín, reproches por los bloqueos y chicanas sobre perfiles falsos, Wanda encontró una contrincante a la altura y el programa sumó un condimento infalible: tensión divertida y alto voltaje en el horario central.