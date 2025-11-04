¿Qué le pasó al hermano de Marixa Balli y por qué ella se emocionó en Masterchef?

El momento más sensible llegó cuando Marixa Balli se acercó con su preparación a la mesa del jurado.

La más reciente gala de MasterChef Celebrity Argentina (Telefe) dejó uno de los momentos más emotivos de la edición. Marixa Balli, participante del certamen, no pudo contener las lágrimas al presentar su preparación frente al jurado y abrir su corazón con un relato cargado de recuerdos personales .

La consigna del desafío la instaba a cocinar un plato que la conectara con su pasado , y esa propuesta la llevó de regreso a su niñez , a su casa y a los sabores que compartía con su familia. Desde el comienzo del programa, la bailarina se mostró profundamente conmovida.

Mientras avanzaba con su preparación, reveló que había optado por cocinar un plato cargado de significado personal: tagliatelle con salsa de cebolla morada, calabaza asada y panceta. Explicó que era una receta de su padre , aunque admitió que no recordaba todos los pasos porque su madre ya no conservaba los detalles.

El jurado de MasterChef Celebrity destacó la conexión emocional de Marixa Balli con la cocina y el valor sentimental de su preparación.

“ Decidí hacer una pasta que me lleva a mi casa, a mis recuerdos. Papá hacía platos increíbles , y me animé a hacer la masa desde cero”, expresó entre lágrimas, mientras Germán Martitegui , Donato de Santis y Damián Betular la observaban con atención.

El instante más emotivo se produjo cuando Balli presentó su plato ante el jurado. Apenas intentó hablar, la emoción la superó: “No puedo hablar”, alcanzó a decir con la voz entrecortada mientras sostenía la fuente.

El llanto de Marixa Balli por su hermano en MasterChef.

Germán quiso saber si esa preparación tenía un significado personal, y ella, casi en un susurro, respondió: “La cocina tiene algo de melancolía. Los platos te traen a la familia… y cuando esos eslabones se van yendo, y la familia se achica… primero fue mi padre y después mataron a mi hermano. Cambió mi vida”.

El estudio quedó en silencio absoluto. Ni el jurado, ni los participantes, ni la conductora, Wanda Nara, emitieron palabra mientras Marixa intentaba recuperar la calma. Entonces Donato rompió el silencio con un mensaje lleno de ternura: “Todos esos recuerdos que te invaden el alma hoy son un lugar único. Gracias por compartirlo con nosotros”, expresó con tono afectuoso.

Una noche de emociones y palabras de aliento

Después fue el turno de Betular, quien destacó su desempeño: “Entiendo que es un capítulo especial, pero tenete fe. Este es el camino. Atesorá esta receta que es excelente”.

La exvedette abrió su corazón al preparar una receta que la conectó con los recuerdos de su padre y la trágica muerte de su hermano.

Conmovido por la escena, Martitegui le expresó con sinceridad: “Hay un mundo en el sabor y es la primera vez que te veo completamente conectada con lo que hiciste”. Entre sollozos, Balli respondió con una frase que impactó a todos los presentes: “La vida me dio una familia maravillosa que me la destrozaron de manera cruel. Y trato siempre de sonreír, porque eso es lo que me hace sentir viva”.

Desde su lugar de conductora, Wanda Nara se acercó para abrazarla con afecto. “Marixa es un ejemplo de las mujeres que atraviesan cosas tan difíciles y siguen adelante dando alegrías. Te merecés todo lo bueno que te pasa”, le dijo mientras el público se levantaba para aplaudirla. Más tarde, detrás de cámaras, la artista explicó con emoción: “Esos abrazos son de mucha contención”, comentó antes de regresar a su puesto.

Marixa Balli compartió el dolor de haber esperado más de cuatro años para despedir a su hermano tras un largo proceso judicial.

El momento conmovió profundamente al público, ya que Balli abrió su corazón al relatar los golpes más duros de su vida. En el año 2000, la artista fue protagonista de un terrible accidente automovilístico en la Ruta 2, mientras viajaba con su entonces pareja, Mariano Fischer. El auto dio varios vuelcos; él murió en el instante, y ella logró sobrevivir con lesiones graves.

Las tragedias que marcaron su vida

Años más tarde, en 2018, volvió a enfrentar una tragedia familiar: la muerte de su hermano, Luis Alberto Caballi, quien perdió la vida tras ser embestido por una moto en el barrio porteño de Almagro.

Esa tragedia no solo le dejó una herida emocional imborrable, sino que también la obligó a atravesar un largo proceso judicial. Balli tuvo que esperar más de cuatro años y medio para recuperar los restos de su hermano y poder despedirlo como deseaba. Recién en marzo de 2023 consiguió darle sepultura.

“No es un día de felicidad sino de cierres. No hay justicia de ningún tipo, pero pude reencontrarme con él para darle cristiana sepultura. La justicia no existe y el dolor queda en uno”, expresó entonces.

Durante la emisión del programa, el recuerdo de Luis pareció envolver cada momento. “Siento que mi padre y mi hermano me están viendo”, dijo al presentar su plato, dejando ver la profunda conexión espiritual que aún conserva con ellos. Su emoción fue tan intensa que varios de sus compañeros se acercaron a abrazarla y acompañarla tras la devolución del jurado.