miércoles 31 de diciembre de 2025

31 de diciembre de 2025 - 13:26
Farándula.

¿Wanda Nara se separó de Martín Migueles?

La mediática dejó de seguir al empresario en Instagram luego de que se filtraran mensajes comprometedores con Claudia Ciardone, generando repercusión en redes.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
La decisión que tomó Wanda Nara con Martín Migueles tras los chats con Claudia Ciardone.

La decisión que tomó Wanda Nara con Martín Migueles tras los chats con Claudia Ciardone.

Lo que parecía una relación firme y estable se vio envuelto en un escándalo en cuestión de horas. Wanda Nara, que se mostraba despreocupada y sonriente junto a Martín Migueles durante su descanso en las playas de Punta del Este, se convirtió en el foco de atención tras la filtración de presuntos mensajes comprometidos entre el empresario y la ex participante de Gran Hermano, Claudia Ciardone.

La difusión de esos chats no solo trastocó el ambiente de descanso, sino que también provocó una respuesta firme por parte de la conductora, quien optó por un gesto explícito para dejar en claro su posición ante el asunto.

Lo que parecía un romance consolidado y sin fisuras terminó envuelto en una fuerte polémica en cuestión de horas.

Un momento de aparente calma antes del escándalo

Hasta hace poco, todo parecía indicar que Wanda vivía un momento personal pleno, a pesar del constante revuelo mediático que la acompaña. En ese marco, Martín Migueles surgía como un soporte en medio de la exposición pública, y la pareja se mostraba cohesionada, compartiendo planes y postales desde las playas de Punta del Este.

No obstante, esa apariencia de armonía se vio afectada cuando empezaron a difundirse rumores sobre un posible engaño del empresario, con Claudia Ciardone señalada como la tercera persona implicada. La noticia generó un impacto inmediato y, en medio del alboroto mediático, Wanda adoptó una medida que llamó la atención.

Mientras se encuentra en Punta del Este despidiendo el año, la empresaria optó por cortar por lo sano.

Durante su estadía en Punta del Este, donde se encuentra despidiendo el año, la empresaria decidió poner un límite, al menos en el ámbito digital: dejó de seguir a Martín Migueles en Instagram.

El gesto que desató la reacción de los seguidores

Al principio, la acción pasó desapercibida, pero pronto fue notada por seguidores atentos, quienes difundieron la noticia en redes y la interpretaron como un indicio claro de conflicto. El hecho despertó mayor curiosidad porque, hasta ese momento, la pareja se mostraba unida y sin indicios de problemas durante su tiempo en Uruguay.

La decisión que tomó Wanda Nara con Martín Migueles tras los chats con Claudia Ciardone.

La decisión de Wanda causó un gran revuelo en las redes, donde se multiplicaron los mensajes de respaldo y las opiniones de los usuarios. “Son todos iguales”; “Mirá de lo que se pierde”; “Mejor que lo haya dejado. Era un vividor”; “Ella se merece un tipazo”; “Mejor sola que mal acompañada, Wan”, fueron algunos de los comentarios más repetidos entre sus seguidores, que no dudaron en apoyarla y manifestar su indignación ante la posibilidad de otra decepción amorosa para la figura mediática.

