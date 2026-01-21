Wanda Nara habló de su deseo de volver a ser mamá y sorprendió a todos

Wanda Nara contó que tiene ganas de ser mamá otra vez y descolocó a todos: “Quiero un bebé”

Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la escena, esta vez no por una polémica ni por su vida profesional, sino por una confesión íntima que dejó a más de uno sin palabras. En medio de una charla distendida al aire, con Maxi López, su ex esposo, la empresaria y conductora expresó, sin vueltas, que tiene ganas de tener un bebé y descolocó a quienes la escuchaban.

wanda nara y maxi lopez Wanda Nara no dudó en mostrarse tal cual es en una charla con Maxi López y dio a conocer su deseo de "tener un bebé" Todo surgió de manera espontánea, cuando la conversación derivó en la experiencia de la paternidad y la maternidad. Lejos de esquivar el tema, Wanda se mostró sincera y dejó ver su costado más sensible. “Quiero un bebé”, lanzó, con naturalidad, despertando sorpresa inmediata y una catarata de reacciones.

La frase no pasó desapercibida. Acostumbrada a exponerse con seguridad y a manejar el ritmo de cada situación mediática, esta vez dejó entrever un deseo profundo, ligado a lo emocional y a lo familiar. Madre de varios hijos, Wanda habló desde un lugar genuino, demostrando que, aun con una agenda cargada y una vida intensa, la maternidad sigue ocupando un lugar central en su vida.

El deseo de Wanda Nara Si bien no dio detalles sobre planes concretos ni plazos, sus palabras bastaron para encender especulaciones y generar conversación en redes sociales. Como suele ocurrir cada vez que se abre en lo personal, el público reaccionó con mensajes de apoyo, sorpresa y curiosidad.

