miércoles 21 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
21 de enero de 2026 - 12:41
Espectáculos.

Wanda Nara habló de su deseo de volver a ser mamá y sorprendió a todos

Wanda Nara no dudó en mostrarse tal cual es en una charla con Maxi López y dio a conocer su deseo de "tener un bebé"

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Wanda Nara contó que tiene ganas de ser mamá otra vez y descolocó a todos: “Quiero un bebé”

Wanda Nara contó que tiene ganas de ser mamá otra vez y descolocó a todos: “Quiero un bebé”

Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la escena, esta vez no por una polémica ni por su vida profesional, sino por una confesión íntima que dejó a más de uno sin palabras. En medio de una charla distendida al aire, con Maxi López, su ex esposo, la empresaria y conductora expresó, sin vueltas, que tiene ganas de tener un bebé y descolocó a quienes la escuchaban.

wanda nara y maxi lopez
Wanda Nara no dud&oacute; en mostrarse tal cual es en una charla con Maxi L&oacute;pez y dio a conocer su deseo de "tener un beb&eacute;"

Wanda Nara no dudó en mostrarse tal cual es en una charla con Maxi López y dio a conocer su deseo de "tener un bebé"

Todo surgió de manera espontánea, cuando la conversación derivó en la experiencia de la paternidad y la maternidad. Lejos de esquivar el tema, Wanda se mostró sincera y dejó ver su costado más sensible. “Quiero un bebé”, lanzó, con naturalidad, despertando sorpresa inmediata y una catarata de reacciones.

La frase no pasó desapercibida. Acostumbrada a exponerse con seguridad y a manejar el ritmo de cada situación mediática, esta vez dejó entrever un deseo profundo, ligado a lo emocional y a lo familiar. Madre de varios hijos, Wanda habló desde un lugar genuino, demostrando que, aun con una agenda cargada y una vida intensa, la maternidad sigue ocupando un lugar central en su vida.

El deseo de Wanda Nara

Si bien no dio detalles sobre planes concretos ni plazos, sus palabras bastaron para encender especulaciones y generar conversación en redes sociales. Como suele ocurrir cada vez que se abre en lo personal, el público reaccionó con mensajes de apoyo, sorpresa y curiosidad.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas

Las más leídas

El pueblo santiagueño cuyo nombre despierta sonrisas y es perfecto para descansar.
Turismo.

El pueblo santiagueño cuyo nombre despierta sonrisas y es perfecto para descansar

Alerta por tormentas.
SMN.

Sigue el alerta por fuertes tormentas en Jujuy: hasta cuándo, qué zonas afecta y a qué hora

Paso de Jama
Atención.

Cierran el Paso de Jama por las condiciones del tiempo en la zona

Un ciclón azotó Sicilia, provocó evacuaciones y escenas de caos en zonas costeras.
Italia.

Un violento ciclón golpeó Sicilia y obligó a evacuar zonas costeras

Subsidios de luz y gas.
País.

Se puso en marcha el nuevo esquema de subsidios a las tarifas de luz y gas: cómo acceder

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel