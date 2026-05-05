La investigación por la desaparición de un nene de 6 años , sumó un avance clave con la detención del abogado vinculado al principal sospechoso. La Justicia ordenó la medida en el marco de una causa que se inició tras un ataque a tiros en la ciudad de Esquina, Corrientes, y que derivó en la activación de una Alerta Sofía a nivel nacional.

País. Encontraron al nene que era buscado en Corrientes: el papá está detenido

El letrado, identificado como José Fernández Codazzi, quedó bajo custodia luego de que surgieran elementos que lo ubican en la escena posterior al hecho. La fiscalía intenta determinar su grado de participación en la fuga del padre del niño, quien permanece prófugo.

Mientras tanto, las fuerzas de seguridad intensifican los operativos de búsqueda para dar con el paradero de Nahuá, cuyo caso mantiene en vilo a toda la provincia.

El dato clave

Walter Diris, periodista de la ciudad de Esquina, Corrientes, aseguró: “El domingo a las 20, Santos Regis ingresó a un domicilio y efectuó cinco disparos en un lugar donde había muchas personas”, relató. Según precisó, cuatro de esos disparos impactaron en un hombre que se encontraba en el lugar.

Diris también indicó que en la vivienda estaba la madre del niño, ex pareja del agresor. “Santos se dio a la fuga con el nene y no se sabe más nada”, afirmó.

Registros fílmicos resultaron claves para la investigación. “A través de una cámara se vio que llegó a su domicilio, supuestamente con Nahuá”, detalló el periodista.

Minutos más tarde, también quedó registrado el ingreso del abogado al lugar. “Su abogado ingresó al domicilio y unos 20 minutos después se retiró en su camioneta”, agregó.

Estos movimientos quedaron bajo análisis y motivaron una serie de medidas judiciales que derivaron en la detención del letrado.

Embed - Corrientes: detienen al abogado del papá del nene que era buscado

Allanamiento, pericias y avance de la causa

Durante la jornada siguiente, la Justicia ordenó un allanamiento y el secuestro del vehículo del abogado. “Ayer a las 15 se ordenó el allanamiento y secuestro del vehículo”, indicó Diris.

La camioneta fue sometida a peritajes con el objetivo de encontrar rastros que permitan confirmar el traslado del sospechoso y del menor.

En ese marco, el periodista aportó otro dato relevante: “El abogado aseguró que lo llevó hasta San Isidro, otra localidad”.

La búsqueda de Nahuá Santos Riquelme continúa bajo Alerta Sofía, mientras la Policía despliega operativos en distintos puntos y avanza con la recolección de pruebas para dar con su paradero.