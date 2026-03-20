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20 de marzo de 2026 - 09:25
Sociedad.

Otoño 2026 en Argentina: a qué hora empieza el equinoccio

La nueva estación arranca en marzo en el hemisferio sur, con descenso de temperaturas y cambio en las hojas; ¿Cuál es el rol del equinoccio en su inicio?

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Cuándo empieza el otoño 2026 en la Argentina. &nbsp;

Cuándo empieza el otoño 2026 en la Argentina.

 

Durante el verano, es habitual que surja la inquietud sobre cuándo comienza el otoño en Argentina. Esta estación se ubica inmediatamente después del período estival y se distingue por el descenso de las temperaturas más elevadas, además de la transformación del paisaje, con hojas que pasan del verde a tonalidades más cálidas como naranjas y ocres.

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El inicio de esta transición estacional responde a un fenómeno astronómico conocido como equinoccio. En ese momento, los rayos solares impactan de forma perpendicular sobre el ecuador terrestre, lo que provoca que la duración del día y la noche sea prácticamente igual en todo el planeta.

El equinoccio no solo hace que se cambie de estación, sino que el día y la noche tengan la misma duración.

Cuándo empieza el otoño 2026 en la Argentina

Según el Servicio de Hidrografía Naval (SHN), el equinoccio de otoño de 2026 tendrá lugar en marzo. En concreto, ocurrirá el día 20 a las 11:46 según la Hora Oficial Argentina (HOA). Este evento señala el cierre del verano tanto en Argentina como en el resto del hemisferio sur.

A partir de ese instante, la estación otoñal se extenderá hasta el 21 de junio, fecha en la que se prevé el comienzo del invierno durante ese año.

El otoño se da a partir del equinoccio.

¿Qué es el equinoccio?

A lo largo del año se registran dos equinoccios: el de primavera y el de otoño. Estos fenómenos señalan el inicio de ambas estaciones, pero de manera invertida según el hemisferio. En marzo, mientras en el hemisferio norte comienza la primavera, en el hemisferio sur se inicia el otoño. En cambio, en septiembre ocurre el proceso opuesto: el sur da la bienvenida a la primavera y el norte entra en el otoño.

El término equinoccio proviene del latín y se traduce como “noche igual”. Hace referencia al momento del año en el que el Sol se posiciona exactamente sobre el ecuador terrestre, generando una situación en la que la duración del día y la noche es prácticamente la misma en todo el planeta.

La fecha y hora exacta en que empieza el otoño 2026 en la Argentina.

Este fenómeno provoca que la línea que separa la parte iluminada de la oscura de la Tierra, conocida como terminador, atraviese los polos norte y sur. Como consecuencia, en cada punto del planeta el Sol aporta una cantidad equivalente de horas de luz y de oscuridad a lo largo de una jornada, algo que ocurre dos veces al año, coincidiendo con el inicio del otoño y de la primavera.

¿Cuál es la diferencia entre el equinoccio y el solsticio?

Se trata de dos fenómenos astronómicos distintos que señalan la transición entre estaciones en la Tierra. La diferencia fundamental entre ambos se encuentra en la ubicación del Sol en relación con el ecuador y en cómo se distribuyen las horas de luz y oscuridad.

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En el caso del equinoccio, el Sol se sitúa exactamente sobre la línea del ecuador, lo que genera que el día y la noche presenten una duración prácticamente igual —cercana a las 12 horas— en todo el planeta. Este evento tiene lugar dos veces al año, durante los meses de marzo y septiembre.

Por otro lado, el solsticio indica el inicio del verano y del invierno. En este fenómeno, el Sol se ubica en su mayor alejamiento respecto del ecuador terrestre, desplazándose hacia el norte en junio o hacia el sur en diciembre. Como resultado, se registran el día más extenso o el más breve del año, dependiendo del hemisferio en el que se observe. Además, esta posición solar explica por qué en verano los días son más prolongados y en invierno tienden a acortarse.

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