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6 de mayo de 2026 - 14:16
Sociedad.

El abuelo del nene de seis años contó cómo fue el operativo para encontrar a su nieto en Corrientes

En una entrevista realizada por Todojujuy al abuelo del niño buscado en Corrientes, comentó sobre la desesperación, operativo, violencia y detención.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Juan Ramón Riquelme, el abuelo del nene de 6 años que estaba desaparecido en Corrientes, reveló detalles acerca de cómo fue el operativo para encontrar a su nieto.

Juan Ramón Riquelme, el abuelo del nene de 6 años que estaba desaparecido en Corrientes, reveló detalles acerca de cómo fue el operativo para encontrar a su nieto.

Josías Santos Regis se llevó de su casa en Corrientes a su hijo el domingo por la noche, un pequeño de 6 años. Ese día iban a ir a pescar juntos, pero cuando se enteró que su expareja se había reunido con amigos, decidió ir hasta el lugar.

Josías Santos Regis se llevó de su casa en Corrientes a su hijo el domingo por la noche, un pequeño de 6 años. Ese día iban a ir a pescar juntos, pero cuando se enteró que su expareja se había reunido con amigos, decidió ir hasta el lugar.

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La búsqueda tuvo un giro clave cuando el niño fue encontrado junto a su padre, Josías Santos Regis, quien quedó detenido. El hallazgo se produjo tras rastrillajes en una zona rural cercana a Goya, en un paraje ubicado a unos 40 kilómetros de esa ciudad.

“La familia hoy está un poco más tranquila”

En diálogo con Canal 4 y TodoJujuy, Juan Riquelme contó que la familia vivió horas de angustia hasta que finalmente pudieron confirmar que el niño estaba con vida.

La familia hoy está un poco más tranquila porque la verdad, en realidad nunca pensamos lo peor, pero cuando se trata de estos inadaptados que existen en la sociedad, a veces uno empieza a dudar”, expresó el abuelo durante la entrevista.

El caso generó conmoción en Corrientes y tuvo alcance nacional luego de que el Ministerio de Seguridad activara la Alerta Sofía, un sistema que se utiliza ante la desaparición de niños, niñas o adolescentes cuando existe una situación de riesgo inminente. Nahuá había sido visto por última vez el domingo 3 de mayo junto a su padre.

“La familia hoy está un poco más tranquila" “La familia hoy está un poco más tranquila"

pequeño de 6 años de corrientes
Josías Santos Regis se llevó de su casa en Corrientes a su hijo el domingo por la noche, un pequeño de 6 años. Ese día iban a ir a pescar juntos, pero cuando se enteró que su expareja se había reunido con amigos, decidió ir hasta el lugar.

Josías Santos Regis se llevó de su casa en Corrientes a su hijo el domingo por la noche, un pequeño de 6 años. Ese día iban a ir a pescar juntos, pero cuando se enteró que su expareja se había reunido con amigos, decidió ir hasta el lugar.

El padre quedó detenido

Riquelme aseguró que para la familia el padre del niño siempre fue una pieza clave en la investigación. Según su relato, el hombre estaba al cuidado de pequeño cuando habría protagonizado un hecho violento y luego escapó con el menor.

El dato siempre existió porque el nene estaba en poder de él en el momento que ocurrió"

Él había baleado a una persona y ahí se dio a la fuga con el nene”, contó. Él había baleado a una persona y ahí se dio a la fuga con el nene”, contó.

El abuelo agregó que el hecho habría ocurrido en un lugar donde estaba reunida la madre del niño con otras familias. “Sin mediar palabra le pegó cuatro tiros en el pecho a una persona y por suerte no dañó ningún órgano vital”, relató.

Medios nacionales indicaron que el padre, identificado como Josías Santos Regis, de nacionalidad brasileña, fue detenido luego del hallazgo. La Nación informó que la investigación se agravó porque el hombre fue señalado como presunto autor de un ataque a balazos contra un hombre de 47 años.

Cómo fue encontrado el pequeño

El abuelo explicó que el niño fue hallado en una zona rural, cerca de un arroyo de fuerte caudal. Según contó, el propio niño le relató a su madre que su padre lo cruzó a nado cargándolo sobre sus hombros.

Lo encontraron en una zona llamada Paraje San Juan, a orillas de un arroyo muy caudaloso y correntoso”, señaló Riquelme.

Luego describió el riesgo que atravesó el menor durante la fuga. “Pasó a nado con el hijo al hombro y por no sé qué casualidad no se ahogó con el chico. Eso le contó mi nieto a la mamá”, afirmó.

Infobae informó que el niño fue encontrado en un paraje cercano a la ciudad de Goya, en inmediaciones de la Ruta Nacional 12, y que estaba en buen estado de salud y bajo resguardo judicial.

La causa judicial

Sobre la situación judicial del padre, Riquelme indicó que la causa estaría vinculada a un intento de homicidio y a la privación ilegítima de la libertad.

Creo que la carátula es intento de homicidio y privación ilegítima de la libertad”, dijo el abuelo, aunque aclaró que todavía no tenía todos los detalles del expediente.

También mencionó que habría un abogado investigado por presuntamente haber colaborado con la fuga del padre junto al niño. En ese sentido, que la Justicia analiza un video que mostraría un encuentro entre el abogado José Fernández Codazzi y Josías Santos Regis cuando estaba con el menor.

"La carátula es intento de homicidio y privación ilegítima de la libertad” "La carátula es intento de homicidio y privación ilegítima de la libertad”

Agradecimiento por la difusión

Riquelme agradeció a los medios que acompañaron la búsqueda y ayudaron a visibilizar el caso durante las horas más difíciles.

Estoy sumamente agradecido porque se acercaron y brindaron el apoyo fundamental que nos hizo estar un poco tranquilos”, expresó.

Tras el hallazgo, el niño quedó a resguardo y el padre detenido mientras avanza la investigación judicial. La aparición de Nahuá trajo alivio a la familia, pero la causa continúa abierta para determinar responsabilidades y reconstruir todo lo ocurrido desde la desaparición hasta el operativo que permitió encontrarlo.

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