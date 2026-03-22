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22 de marzo de 2026 - 08:44
Jujuy.

Cómo será el otoño en Jujuy y el NOA: qué dice el pronóstico

El Servicio Meteorológico Nacional publicó su informe en el que detalla cómo serán las condiciones en otoño.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Clima en otoño en Jujuy, el NOA y el resto del país (Foto ilustrativa)

Clima en otoño en Jujuy, el NOA y el resto del país (Foto ilustrativa)

Las proyecciones elaboradas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) se difundieron en estas horas con el habitual informe trimestral, donde anticipan escenarios diferenciados para otoño para las temperaturas y las precipitaciones entre marzo y mayo de 2026.

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Qué pasará con las lluvias en otoño

En el centro y norte de Patagonia, La Pampa, Buenos Aires, el litoral y sectores del noreste argentino como el este de Salta, Chaco, Formosa y Santiago del Estero, el probable el de lluvias dentro del rango normal, es decir con valores que se ubican entre los límites establecidos por la división en terciles de los registros históricos.

En el Noroeste Argentino y el sur de la Patagonia, se estima una mayor probabilidad de precipitaciones por encima del promedio, que se basa en el análisis conjunto de modelos globales y nacionales, y podría impactar en sectores agrícolas y de infraestructura por la posibilidad de excedentes hídricos.

Lluvia en Jujuy
Lluvia en Jujuy.

Lluvia en Jujuy.

Mendoza, San Juan, San Luis, Córdoba, el oeste de Santa Fe y el sur de Santiago del Estero, presentan una expectativa de precipitaciones normales o inferiores a la media, pero el informe marca que no indica valores de la variable pronosticada ni su variabilidad a lo largo del trimestre.

Las temperaturas

El pronóstico del SMN para el otoño indica que amplias zonas del país podrían registrar temperaturas medias superiores a la normal como en el sur de la Patagonia, el Noroeste, Córdoba, Santiago del Estero, el oeste de Santa Fe, el oeste de Chaco y el oeste de Formosa.

En el centro y norte de la Patagonia, Cuyo, La Pampa, Buenos Aires y el litoral, la perspectiva es de temperaturas normales o superiores a la media. “Las oscilaciones subestacionales y fenómenos de escala sinóptica continuarán afectando la temperatura, por lo que no se descartan episodios aislados de calor o frío fuera de la tendencia general”, señala el organismo.

Qué métodos usa el SMN para las proyecciones

El Servicio Meteorológico Nacional emplea el método de terciles para categorizar las previsiones de precipitaciones y temperaturas. En el caso de las lluvias, los datos históricos se dividen en tres partes iguales, lo que permite distinguir entre “inferior”, “normal” y “superior” respecto al promedio. Para la temperatura, el tercil central abarca registros dentro de ±0,5 °C del valor medio del período de referencia.

El inicio del otoño marca una reducción progresiva de las horas de luz y un descenso paulatino de la temperatura, elementos que inciden en la organización de actividades agrícolas, sociales y productivas en todo el país.

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