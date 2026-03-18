Copa Libertadores 2026: cuándo es el sorteo y todos los clasificados argentinos

El sorteo tendrá lugar en Luque, ciudad paraguaya sede de la Conmebol.

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) se alista para definir la edición 2026 de la Copa Libertadores, uno de los grandes objetivos de los clubes del continente. Con la vuelta de Boca Juniors, y con ausencias de peso como River Plate y otros equipos brasileños, este viernes 19 de marzo se realizará el sorteo del campeonato.

El sorteo tendrá lugar en Luque, ciudad paraguaya sede de la Conmebol, a partir de las 20 en horario de Argentina, en un evento que previamente revelará la distribución de los grupos de la Copa Sudamericana, el segundo torneo más relevante del calendario continental.

Se confirmó cuándo será el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. En los días previos se completó la definición de los equipos que avanzaron desde las etapas preliminares. De esta manera, aseguraron su participación en la máxima competición clubes como Deportes Tolima, Sporting Cristal, Barcelona de Ecuador e Independiente Medellín.

Por Argentina, vuelve a la escena continental Boca Juniors. El club xeneize, seis veces campeón, quedó fuera de la fase de grupos en 2024 y 2025, y ahora regresa con expectativas renovadas. Lo acompañarán en el camino regional Rosario Central, Lanús, Estudiantes, Platense e Independiente Rivadavia.

Argentinos Juniors quedó eliminado en la fase 1 y no logró avanzar. Entre las ausencias más destacadas figuran River Plate y Racing, que jugarán la Sudamericana, así como históricos equipos brasileños como São Paulo, Atlético Mineiro, Botafogo, Santos, Grêmio, y también Olimpia de Paraguay y Millonarios de Colombia. La Copa Libertadores 2026 conocerá este jueves la conformación de los grupos. Clasificados y bombos para el sorteo de la Copa Libertadores 2026 Bombo 1: Flamengo, Palmeiras, Boca, Peñarol, Nacional, Liga Deportiva Universitaria, Fluminense e Independiente del Valle.

Flamengo, Palmeiras, Peñarol, Nacional, Liga Deportiva Universitaria, Fluminense e Independiente del Valle. Bombo 2: Libertad, Estudiantes, Cerro Porteño, Lanús, Corinthians, Bolívar, Cruzeiro y Universitario.

Libertad, Cerro Porteño, Lanús, Corinthians, Bolívar, Cruzeiro y Universitario. Bombo 3: Junior, Universidad Católica, Rosario Central, Independiente Santa Fe, Always Ready, Coquimbo Unido, La Guaira y Cusco.

Junior, Universidad Católica, Independiente Santa Fe, Always Ready, Coquimbo Unido, La Guaira y Cusco. Bombo 4: Universidad Central, Platense, Independiente Rivadavia, Mirassol, Barcelona, Sporting Cristal, Deportes Tolima e Independiente Medellín. Libertadores 2026. Calendario de la Copa Libertadores 2026 Fase 1: Semanas del 4 y 11 de febrero.

Fase 2: Semanas del 19 y 26 de febrero.

Fase 3: Semanas del 4 y 11 de marzo.

Sorteo de la etapa de grupos: Semana del 18 de marzo.

Etapa de grupos: Del 7 de abril al 28 de mayo.

Sorteo de los octavos de final: Semana del 6 de junio.

Octavos de final: Del 11 al 20 de agosto.

Cuartos de final: Del 8 al 17 de septiembre.

Semifinales: Del 14 al 22 de octubre.

Final: 28 de noviembre. Se sortean los grupos de la Copa Libertadores. El vigente campeón de la Copa Libertadores es Flamengo. El equipo brasileño se coronó en la edición 2025 tras vencer a Palmeiras por 1-0 en el Estadio Monumental de Lima, Perú, tomando revancha de la final que había perdido contra el Verdão en 2021. El gol que definió el encuentro fue obra de Danilo, quien hizo historia al convertirse en el primer jugador en conquistar dos veces la Libertadores (la primera en 2011 con Santos) y también la UEFA Champions League (en ambos casos defendiendo al Real Madrid).

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