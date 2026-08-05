Cortes de calles en el centro de Jujuy por la procesión al Santísimo Salvador

Cortes de calles por la procesión al Santísimo Salvador

Este jueves 6 de agosto desde las 13 horas, se implementarán cortes de calles y restricciones de estacionamiento en el centro de San Salvador de Jujuy. El operativo se realizará con motivo de la tradicional procesión en honor al Santísimo Salvador y tendrá como objetivo resguardar la seguridad de los participantes y ordenar la circulación vehicular.

Dónde serán los cortes de tránsito La Dirección General de Tránsito y Transporte confirmó que se interrumpirá la circulación vehicular en dos intersecciones del casco céntrico:

Belgrano y Coronel Gorriti.

Alvear y Sarmiento. Los cortes comenzarán a partir de las 13 horas y permanecerán activos durante el desarrollo de la celebración religiosa.

Día del Santísimo Salvador. Calles donde no se podrá estacionar Además de las interrupciones, se realizará el despeje de diferentes calles por las que se desarrollará el operativo. En estos sectores estará restringido el estacionamiento:

Independencia, desde Sarmiento hasta Lavalle.

Lavalle, desde Independencia hasta Alvear.

Alvear, desde Lavalle hasta Sarmiento. Por este motivo, los conductores deberán retirar previamente los vehículos estacionados en esas cuadras y buscar recorridos alternativos para evitar demoras. Inspectores ordenarán la circulación Durante la jornada se colocará señalización móvil en los sectores afectados y habrá personal del Cuerpo de Inspectores encargado de ordenar el tránsito y orientar tanto a conductores como a peatones. Desde el municipio solicitaron respetar las señales dispuestas, seguir las indicaciones del personal y circular con precaución por el centro de San Salvador de Jujuy mientras se desarrolle la procesión.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.