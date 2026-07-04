Cerraron el Paso de Jama por acumulación de nieve

Paso de Jama con nieve - Imagen creada con IA

El Paso de Jama permanece cerrado para todo tipo de vehículos debido a la acumulación de nieve sobre la Ruta 27CH, en territorio chileno. Las autoridades informaron que las tareas de despeje continúan, aunque por el momento no están dadas las condiciones para habilitar nuevamente el tránsito entre Argentina y Chile.

Jujuy. El Paso de Jama sigue inhabilitado para todo tipo de vehículos

Jujuy. Cerraron el Paso de Jama por viento y nieve en la calzada

La medida afecta tanto a vehículos particulares como al transporte de cargas y de pasajeros que tenían previsto cruzar la frontera.

Según informó la Agencia Provincial de Seguridad Vial, personal de Vialidad trabaja sobre la Ruta 27CH para remover la nieve acumulada y garantizar condiciones seguras para la circulación.

Paso de Jama: suspenden el tránsito de camiones por fuertes vientos

Sin embargo, las intensas condiciones invernales que afectan a la zona cordillerana impiden, por ahora, reabrir el paso internacional.

Recomiendan consultar el estado del corredor

Ante esta situación, las autoridades solicitaron a quienes tenían previsto viajar hacia Chile o ingresar al país por Jama que verifiquen previamente el estado del corredor antes de iniciar el recorrido.

Las condiciones meteorológicas en la alta montaña pueden modificarse rápidamente, por lo que el estado del paso puede variar en pocas horas.

Esperan una nueva actualización

Desde los organismos responsables indicaron que se emitirá un nuevo parte oficial en las próximas horas para informar sobre la evolución de los trabajos y las condiciones climáticas.

Hasta tanto se anuncie la reapertura, el Paso Internacional de Jama permanecerá inhabilitado para todo tipo de vehículos.