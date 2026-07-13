Emiliano "Dibu" Martínez va por otro récord histórico ante Inglaterra

Dibu Martínez hará historia ante Inglaterra cuando dispute su partido número 14 en una Copa del Mundo. El arquero marplatense superará a Ubaldo Fillol y se convertirá en el guardameta argentino con más presencias mundialistas.

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Hasta el momento, Dibu Martínez y Ubaldo Fillol comparten el primer puesto con 13 partidos disputados en Copas del Mundo .

El actual arquero del Aston Villa alcanzó esa cifra después del triunfo frente a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026.

Fillol construyó su marca a lo largo de tres ediciones: Alemania 1974, Argentina 1978 y España 1982 . El Pato fue una de las grandes figuras del seleccionado que se consagró campeón mundial como local en 1978.

Con su presentación frente a Inglaterra, Martínez llegará a los 14 encuentros y quedará como único líder de la clasificación.

El podio de los arqueros argentinos

Antes de igualar a Fillol, Dibu Martínez había superado a Sergio Romero, quien acumuló 12 encuentros mundialistas entre Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

Romero fue titular en todos los partidos que disputó Argentina durante esas dos competencias y alcanzó la final del Mundial de Brasil.

Después del encuentro ante Inglaterra, el podio histórico quedará conformado de la siguiente manera:

Emiliano Martínez: 14 partidos.

14 partidos. Ubaldo Fillol: 13 partidos.

13 partidos. Sergio Romero: 12 partidos.

Más atrás aparecen otros nombres destacados del arco argentino. Nery Pumpido, campeón mundial en México 1986, disputó nueve partidos.

Sergio Goycochea y Antonio Roma sumaron seis encuentros cada uno, mientras que Roberto Abbondanzieri y Daniel Carnevali registraron cinco presencias.

En total, 19 arqueros defendieron el arco de la Selección Argentina en alguna Copa del Mundo, pero ninguno alcanzó la cifra que Martínez conseguirá en Atlanta.

Cada vez más cerca de los grandes arqueros argentinos

El nuevo récord alimenta el debate sobre el lugar que ocupa Emiliano Martínez entre los mejores arqueros de la historia de la Selección.

El marplatense fue una de las figuras del equipo que se consagró campeón en Qatar 2022 y tuvo actuaciones decisivas en diferentes definiciones por penales.

A ese título se suma la campaña realizada en el Mundial 2026, competencia en la que Argentina ya aseguró disputar ocho partidos entre la fase de grupos, las rondas eliminatorias y la final o el encuentro por el tercer puesto.

Los números y sus actuaciones acercan a Martínez a la consideración que tienen Fillol y Pumpido, los otros dos arqueros campeones del mundo con la camiseta argentina.

Un partido especial ante Inglaterra

La semifinal también tendrá un significado particular para Dibu Martínez debido a su extensa relación con el fútbol inglés.

Aunque nació en Mar del Plata, emigró siendo adolescente a Inglaterra y desarrolló gran parte de su carrera profesional en ese país.

Pasó por Arsenal, Sheffield Wednesday, Rotherham United, Wolverhampton, Reading y Aston Villa. También jugó cedido en el Getafe de España mientras su pase pertenecía al fútbol inglés.

En Aston Villa terminó de consolidarse como uno de los arqueros más destacados del mundo y se convirtió en una pieza fundamental de la Selección Argentina.

Por eso, enfrente estará el país que lo recibió cuando todavía era un joven con el sueño de triunfar en Europa y donde construyó la carrera que lo llevará a establecer un nuevo récord mundialista.