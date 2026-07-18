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18 de julio de 2026 - 16:54
Fútbol.

Scaloni define el equipo para la final ante España: las dudas y el posible once

La Selección Argentina completó una nueva práctica antes del partido decisivo y el cuerpo técnico trabaja sobre los últimos detalles de la formación que buscará conquistar una nueva Copa del Mundo frente a España.

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Scaloni define el equipo para la final ante España

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La cuenta regresiva ya comenzó. Este domingo, Argentina disputará la final del Mundial 2026 frente a España y Lionel Scaloni trabaja en los últimos detalles para confirmar el once inicial. El entrenador repetiría la base que llegó hasta el partido decisivo, aunque todavía analiza algunas variantes.

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Solo restan horas para que la Selección Argentina vuelva a disputar una final de la Copa del Mundo. Con el duelo frente a España cada vez más cerca, Lionel Scaloni encabeza los últimos entrenamientos con el objetivo de definir la formación que buscará darle un nuevo título mundial a la Albiceleste.

El entrenador mantiene la confianza en el equipo que mostró un alto rendimiento durante todo el torneo, aunque todavía evalúa algunos nombres antes de confirmar el once inicial. Las decisiones finales dependerán de la evolución física de algunos futbolistas y de la estrategia pensada para enfrentar al conjunto español.

Las dudas de Scaloni antes del partido más importante del Mundial

Durante las prácticas de las últimas horas, el cuerpo técnico realizó diferentes ensayos tácticos y probó alternativas en algunos sectores del campo. Si bien la estructura del equipo no tendría cambios importantes, existen posiciones que siguen abiertas y serán definidas sobre el cierre de la preparación.

Uno de los aspectos que analiza Scaloni es el desgaste físico acumulado luego de las fases eliminatorias. Por ese motivo, el entrenador espera la última evaluación médica antes de confirmar oficialmente la alineación titular.

El posible once de Argentina para enfrentar a España

La base del equipo sería la misma que viene de superar las semifinales y que llevó a la Selección hasta el partido decisivo del certamen.

La probable formación de Argentina sería:

  • Emiliano Martínez.
  • Nahuel Molina.
  • Cristian Romero.
  • Nicolás Otamendi.
  • Nicolás Tagliafico.
  • Rodrigo De Paul.
  • Enzo Fernández.
  • Alexis Mac Allister.
  • Lionel Messi.
  • Julián Álvarez.
  • Lautaro Martínez.

La alineación definitiva será confirmada por Lionel Scaloni horas antes del inicio del encuentro.

Cuándo juegan Argentina y España por la final del Mundial 2026

Argentina y España se enfrentarán este domingo 19 de julio en la gran final del Mundial 2026. La Selección buscará conquistar una nueva estrella frente al vigente campeón europeo, en un duelo que promete ser uno de los partidos más importantes del año.

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