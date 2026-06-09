Un árbitro argentino dirige el debut de Canadá vs Bosnia en el Mundial 2026

El árbitro argentino, Facundo Tello será el encargado de dirigir el encuentro entre uno de los anfitriones, Canadá vs Bosnia el próximo viernes 12 de junio en el BMO Field de Toronto, en el arranque del Mundial 2026.

Tello contará con el apoyo de un equipo completamente argentino: los asistentes Juan Pablo Belatti y Gabriel Chade, así como Hernán Mastrángelo, quien estará a cargo del VAR.

Facundo Tello

El equipo completo para el partido entre Canadá y Bosnia Árbitro: Facundo Tello (ARGENTINA)

Facundo Tello (ARGENTINA) Asistente 1: Juan Pablo Belatti (ARGENTINA)

Juan Pablo Belatti (ARGENTINA) Asistente 2: Gabriel Chade (ARGENTINA)

Gabriel Chade (ARGENTINA) Cuarto árbitro: Khalid Alturais (ARABIA SAUDITA)

Khalid Alturais (ARABIA SAUDITA) Quinto árbitro: Mohammed Alabakry (ARABIA SAUDITA)

Mohammed Alabakry (ARABIA SAUDITA) VAR: Hernán Mastrángelo (ARGENTINA)

Hernán Mastrángelo (ARGENTINA) AVAR: Antonio García (URUGUAY)

Antonio García (URUGUAY) SVAR: Tatiana Guzmán (NICARAGUA)

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FIFAcom/status/2064092603432267897&partner=&hide_thread=false The match officials for @FIFAWorldCup matches 1, 2, 3 and 4 have been appointed. — FIFA (@FIFAcom) June 8, 2026 El antecedente de Facundo Tello en un Mundial Tello ya cuenta con experiencia en competencias internacionales, habiendo dirigido partidos en la última Copa del Mundo en Qatar 2022, donde estuvo a cargo de los encuentros Suiza - Camerún, Corea del Sur - Portugal y Marruecos - Portugal en los Cuartos de Final. image

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