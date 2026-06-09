martes 09 de junio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
9 de junio de 2026 - 13:38
Deportes.

Un árbitro argentino dirige el debut de Canadá vs Bosnia en el Mundial 2026

FIFA confirmó que uno de los árbitros argentinos estará en el partido inaugural de Canadá vs Bosnia el próximo viernes 12 de junio.

+ Seguir en
Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
árbitro

El árbitro argentino, Facundo Tello será el encargado de dirigir el encuentro entre uno de los anfitriones, Canadá vs Bosnia el próximo viernes 12 de junio en el BMO Field de Toronto, en el arranque del Mundial 2026.

Lee además
Cuándo y a qué hora será la inauguración del Mundial 2026.
Deportes.

Mundial 2026: este es el día y el horario de la ceremonia inaugural
el talisman argentino volvio a tilcara antes del mundial 2026 video
Jujuy.

El Talismán argentino volvió a Tilcara antes del Mundial 2026

Tello contará con el apoyo de un equipo completamente argentino: los asistentes Juan Pablo Belatti y Gabriel Chade, así como Hernán Mastrángelo, quien estará a cargo del VAR.

Facundo Tello

El equipo completo para el partido entre Canadá y Bosnia

  • Árbitro: Facundo Tello (ARGENTINA)
  • Asistente 1: Juan Pablo Belatti (ARGENTINA)
  • Asistente 2: Gabriel Chade (ARGENTINA)
  • Cuarto árbitro: Khalid Alturais (ARABIA SAUDITA)
  • Quinto árbitro: Mohammed Alabakry (ARABIA SAUDITA)
  • VAR: Hernán Mastrángelo (ARGENTINA)
  • AVAR: Antonio García (URUGUAY)
  • SVAR: Tatiana Guzmán (NICARAGUA)

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FIFAcom/status/2064092603432267897&partner=&hide_thread=false

El antecedente de Facundo Tello en un Mundial

Tello ya cuenta con experiencia en competencias internacionales, habiendo dirigido partidos en la última Copa del Mundo en Qatar 2022, donde estuvo a cargo de los encuentros Suiza - Camerún, Corea del Sur - Portugal y Marruecos - Portugal en los Cuartos de Final.

image

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Mundial 2026: este es el día y el horario de la ceremonia inaugural

El Talismán argentino volvió a Tilcara antes del Mundial 2026

Argentina enfrenta a Islandia en su despedida previa al Mundial 2026: horario y dónde verlo

Lionel Messi jugará el amistoso de Argentina ante Islandia

Mundial 2026: quiénes son los futbolistas argentinos que vivirán su primera Copa del Mundo

Lo que se lee ahora
Mhoni Vidente predijo quiénes podrían ganar el Mundial 2026.
Deportes.

La predicción de Mhoni Vidente para el Mundial 2026: las selecciones con más chances

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Arrancó el cambio de sentido de circulación en el acceso sur de San Salvador de Jujuy
Jujuy.

Arrancó el cambio de sentido de circulación en el acceso sur de San Salvador de Jujuy

Agostina Vega.
País.

Caso Agostina Vega: hallaron dos ADN bajo sus uñas y hay una nueva detenida

Conflicto con el transporte en Bolivia 
Jujuy.

Transportistas podrían bloquear el paso de La Quiaca - Villazón por la falta de combustible

Caso Ivo Torres video
Jujuy.

Asesinato de Ivo Torres: "Nunca más podré abrazar a mi hijo"

Todas las elegidas en la Elección Capital 2025.
Fiesta.

FNE 2026: confirmaron la fecha de la Elección Capital

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel