Inicio de clases: "Desoyen el llamado a paritarias y van al paro"

Ante esta situación el Gobierno de la provincia volvió a manifestar que siguen en pie la convocatoria a paritarias a fin de abordar la situación salarial docente. Esta medida, afirman, no solo desobedece el llamado al diálogo y la posibilidad de la construcción de acuerdos, sino que deja a miles de niños y jóvenes de la provincia sin acceso a la educación pública, una situación que agrava las brechas de aprendizaje.

En relación a la situación particular de ADEP, sostuvieron que el llamado al paro carece de legitimidad al no contar con representación gremial. Asimismo, sus miembros no pueden participar de las mesas técnicas y/o negociaciones salariales.