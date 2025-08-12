Fentanilo contaminado: aumentan a 97 los muertos y se suman nuevos casos en 4 provincias

El juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, confirmó que la cifra de fallecidos por el lote adulterado de fentanilo se elevó de 76 a 97 víctimas mortales, tras los peritajes exhaustivos sobre más de 200 historias clínicas provenientes de todo el país. Esta escalada es catalogada por algunos como un “Cromañón sanitario”.
Sobre estos 9 casos de Bahía Blanca, el juzgado pone un asterisco: aunque todos los pacientes estaban en terapia intensiva y fueron tratados con el lote contaminado, faltan confirmar resultados de hemocultivos que permitan relacionar directamente las bacterias encontradas en el fármaco —Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii— con los pacientes.
El lote cuestionado, el número 31.202, fue fabricado por Laboratorios Ramallo S.A., como productor exclusivo de HLB Pharma Group S.A., con fecha de elaboración del 18 de diciembre de 2024.
El juzgado recupera las ampollas de fentanilo contaminado. También allanó dos veces los laboratorios investigados.
Caso fentanilo contaminado.
Frente a la gravedad de la situación, Kreplak habilitó la feria judicial y ordenó pericias del Cuerpo Médico Forense para cotejar genéticamente los microorganismos detectados en las ampollas con los encontrados en los pacientes fallecidos y sobrevivientes.
El juez también solicitó el allanamiento de la Clínica Vélez Sarsfield de Córdoba, donde ya falleció una segunda víctima, a fin de obtener historiales médicos completos desde el 1° de abril hasta el 8 de agosto.
Desde la justicia se sospecha que pueda existir una cifra negra de casos no registrados, al investigar si el total del fármaco ingresado fue realmente aplicado o si parte se desvió al mercado informal.
Asimismo, ya hay 24 personas vinculadas a los laboratorios HLB Pharma y Ramallo que tienen prohibido salir del país como medida precaucional.
