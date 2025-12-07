domingo 07 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
7 de diciembre de 2025 - 11:45
Críticas.

La fuerte declaración de Ángela Torres: "me lastimaron mucho"

La actriz y cantante Ángela Torres habló con brutal honestidad sobre las heridas que le dejaron crecer bajo la mirada crítica de los medios.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Ángela Torres habló sobre su exposición desde chica.

Ángela Torres habló sobre su exposición desde chica.

Lee además
angela torres revelo su verdadero nombre y conto que dice el dni de su tio diego torres
El legado de Lolita.

Ángela Torres reveló su verdadero nombre y contó qué dice el DNI de su tío Diego Torres
Shakira fue elegida como la mejor artista pop latina: qué otras figuras aparecen en los primeros lugares. 
Show.

Shakira fue elegida como la mejor artista pop latina: qué otras figuras aparecen en los primeros lugares

Con María Laura Santillan en Infobae, la panelista de LUZU rompió el silencio de todo lo que pasó de chica y como la constante exposición mediática le provocó un desorden alimenticio que arrastra desde la infancia, marcando una etapa dolorosa llena de vulnerabilidad y falta de contención.

Cómo fue crecer en medio de las críticas

Con sinceridad, la artista relató que a pesar de una carrera exitosa desde los 7 años, la fama temprana trajo consigo un sentimiento de soledad y rupturas internas, además de la responsabilidad de sostener su independencia. Contó que hubo momentos en los que sintió que nadie la defendía frente a las críticas dañinas y que muchos comentarios tuvieron un impacto duradero que aún trabaja para superar.

"Me costó mucho entender quién era yo. Terminé construyendo una personalidad en base a la mirada de los otros. Estuve muy expuesta desde muy chica en un momento donde tenía que estar, quizás, haciendo otras cosas. No estaba tan conectada con lo artístico sino más en realities, haciendo otras cosas, y eso me perjudicó un montón", remarcó en la entrevista.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/_angeladata/status/1997661858828832814&partner=&hide_thread=false

De las críticas al cariño

La joven exitosa, cuenta que desde muypequeña vive en ese entorno de "exposición" y que es algo con lo que tuvo que lidiar siempre: "Estoy expuesta desde los siete años, me vieron crecer y me vieron pasar por todas mis etapas. Estuve expuesta cuando me rompieron el corazón por primera vez y tuve que ordenar lo que era ser una niña, estar medio rota y sola, y también estar expuesta. Yo siento que me han dado… Y ahora siento que es la primera vez que estoy recibiendo cariño.

Embed - su debut actoral siendo una diva #angelatorres #patitofeo #diva #antonella #brendaasnicar #tvargentina #novelas #parati

Hablar sobre los traumas: una manera de sanar

Hoy, Ángela apuesta a mostrarse de manera auténtica, incluso imperfecta y un poco rota, para conectarse con su audiencia y generar conciencia sobre temas difíciles como los trastornos alimenticios y la presión social sobre la imagen corporal. Destacó que esta etapa de su vida la hace valorar la sinceridad y la empatía, tomando sus vivencias como un impulso para visibilizar realidades complejas.

Esa maduración también llega de su temprana independización en la vida. " A mi 16 años la llamé a mi mamá y le dije: trabajo hace un montón de años y necesito mi espacio. No nos llevábamos muy bien en casa", aclaró.

Éxitos recientes

La artista fue elegida Ídolo Musical del Año en los Premios Ídolo 2025 por voto popular, consolidando su ascenso con presentaciones masivas como en la Marcha del Orgullo ante 20 mil personas. Además, alcanzó un hito internacional al ser artista invitada en tres shows sold out de Shakira en Nueva York los días 8, 9 y 11 de diciembre de 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1984438665213325724&partner=&hide_thread=false

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Ángela Torres reveló su verdadero nombre y contó qué dice el DNI de su tío Diego Torres

Shakira fue elegida como la mejor artista pop latina: qué otras figuras aparecen en los primeros lugares

Proponen la Ley Cazzu, una norma en favor de los hijos de padres separados

Una artista de Jujuy fue la más escuchada en YouTube 2025

Sofía Jujuy Jiménez envuelta en una polémica por un canje

Las más leídas

Mirá las mejores fotos de la Cena Blanca 2025: estudiantes disfrutan de su gran noche
Galería.

Mirá las mejores fotos de la Cena Blanca 2025: estudiantes disfrutan de su gran noche

Cena Blanca 2025: los mejores looks y los más jugados este año
Originales.

Cena Blanca 2025: los mejores looks y los más jugados este año

Cena Blanca 2025: viví el minuto a minuto de Ciudad Cultural
Egresados.

Cena Blanca 2025: viví el minuto a minuto de Ciudad Cultural

Carlín Andrade animará su última Cena Blanca: 20 promociones lo tuvieron como voz histórica
Despedida.

Carlín Andrade animará su última Cena Blanca: 20 promociones lo tuvieron como voz histórica

Cena Blanca 2025: así serán los ingresos y egresos en caso de lluvia
Importante.

Cena Blanca 2025: así serán los ingresos y egresos en caso de lluvia

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel