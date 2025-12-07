La fuerte declaración de Ángela Torres: "me lastimaron mucho"

Ángela Torres se encuentra pasando un gran momento en lo personal pero en una nota recordó cómo desde muy joven fue objeto de críticas públicas sobre su cuerpo, incluso con risas crueles en programas de televisión donde la llamaban "gordita" y "enana".

Show. Shakira fue elegida como la mejor artista pop latina: qué otras figuras aparecen en los primeros lugares

El legado de Lolita. Ángela Torres reveló su verdadero nombre y contó qué dice el DNI de su tío Diego Torres

Con María Laura Santillan en Infobae, la panelista de LUZU rompió el silencio de todo lo que pasó de chica y como la constante exposición mediática le provocó un desorden alimenticio que arrastra desde la infancia, marcando una etapa dolorosa llena de vulnerabilidad y falta de contención.

Con sinceridad, la artista relató que a pesar de una carrera exitosa desde los 7 años, la fama temprana trajo consigo un sentimiento de soledad y rupturas internas, además de la responsabilidad de sostener su independencia. Contó que hubo momentos en los que sintió que nadie la defendía frente a las críticas dañinas y que muchos comentarios tuvieron un impacto duradero que aún trabaja para superar.

"Me costó mucho entender quién era yo. Terminé construyendo una personalidad en base a la mirada de los otros. Estuve muy expuesta desde muy chica en un momento donde tenía que estar, quizás, haciendo otras cosas. No estaba tan conectada con lo artístico sino más en realities, haciendo otras cosas, y eso me perjudicó un montón", remarcó en la entrevista.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/_angeladata/status/1997661858828832814&partner=&hide_thread=false Ángela Torres sobre el daño que le generó estar expuesta desde chiquita:



“Yo tengo un desorden alimenticio. Siempre se me pone el ojo en eso y me han lastimado mucho. Ser mujer es complejo, hay mucha exigencia puesta en nosotras. Estoy aprendiendo a quererme, me cuesta mucho”. pic.twitter.com/9BXCO7Zciq — Angela Torres Data (@_angeladata) December 7, 2025

De las críticas al cariño

La joven exitosa, cuenta que desde muypequeña vive en ese entorno de "exposición" y que es algo con lo que tuvo que lidiar siempre: "Estoy expuesta desde los siete años, me vieron crecer y me vieron pasar por todas mis etapas. Estuve expuesta cuando me rompieron el corazón por primera vez y tuve que ordenar lo que era ser una niña, estar medio rota y sola, y también estar expuesta. Yo siento que me han dado… Y ahora siento que es la primera vez que estoy recibiendo cariño.

Hablar sobre los traumas: una manera de sanar

Hoy, Ángela apuesta a mostrarse de manera auténtica, incluso imperfecta y un poco rota, para conectarse con su audiencia y generar conciencia sobre temas difíciles como los trastornos alimenticios y la presión social sobre la imagen corporal. Destacó que esta etapa de su vida la hace valorar la sinceridad y la empatía, tomando sus vivencias como un impulso para visibilizar realidades complejas.

Esa maduración también llega de su temprana independización en la vida. " A mi 16 años la llamé a mi mamá y le dije: trabajo hace un montón de años y necesito mi espacio. No nos llevábamos muy bien en casa", aclaró.

Éxitos recientes

La artista fue elegida Ídolo Musical del Año en los Premios Ídolo 2025 por voto popular, consolidando su ascenso con presentaciones masivas como en la Marcha del Orgullo ante 20 mil personas. Además, alcanzó un hito internacional al ser artista invitada en tres shows sold out de Shakira en Nueva York los días 8, 9 y 11 de diciembre de 2025