Campus deportivos para los más chicos en el parque San Martín: inscripción y horarios

Finalizadas las Colonias de Vacaciones municipales, la ciudad arranca febrero con una nueva propuesta deportiva para niños y niñas en el Parque San Martín. Finalizadas las Colonias de Vacaciones municipales, la ciudad arranca febrero con una nueva propuesta deportiva para niños y niñas en el Parque San Martín.

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy continúa promoviendo la actividad física entre los más pequeños y lanzó una nueva etapa de Campus Deportivos para febrero en el Parque San Martín, destinada a mantener a los niños activos y vinculados al deporte tras el cierre de las Colonias de Vacaciones 2026.

¿Qué son los Campus Deportivos? Se trata de una propuesta organizada por la Dirección de Deportes municipal que ofrecerá durante todo el mes de febrero espacios de aprendizaje deportivo, recreación y actividad física, con el objetivo de reforzar hábitos saludables antes del inicio del ciclo lectivo.

Colonia de vacaciones (2) ¿Dónde y cuándo se realizan? Lugar: Centro Deportivo Municipal Nº 1 “Hugo Cid Conde”, ubicado en el Parque San Martín de San Salvador de Jujuy.

Fechas: Durante todo febrero (de lunes a viernes).

Durante todo febrero (de lunes a viernes). Horario de actividades: A partir de las 9:00 hs, con encuentros deportivos y recreativos de mañana. ¿Quiénes pueden participar? La propuesta está abierta a niños y niñas de entre 6 y 13 años, que podrán participar de forma gratuita y conocer distintas disciplinas deportivas para seguir practicándolas durante el año.

Deportes y actividades incluidas En los Campus Deportivos se ofrecerán variadas disciplinas para que los chicos encuentren su actividad favorita:

Básquet

Vóley

Gimnasia

Natación

Vida en la naturaleza y actividades recreativas Estas actividades están pensadas para ofrecer un espacio seguro de juego, aprendizaje y deporte durante las vacaciones de verano. Cómo inscribirse Los interesados deben dirigirse presencialmente a las oficinas de la Dirección de Deportes, ubicadas dentro del Parque San Martín, a partir de las 8:30 hs. Para la inscripción solo es necesario presentar DNI del niño o niña y los datos del padre, madre o tutor para mantener contacto durante el desarrollo de las actividades.

