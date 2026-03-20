Clases normales este viernes en el Comercial 1 tras la caída del árbol

Luego de la suspensión de actividades registrada este jueves, el Colegio Comercial N°1 de San Salvador de Jujuy retomó este viernes el dictado normal de clases en todos sus turnos, tras la caída de un árbol de gran porte que había generado importantes inconvenientes.

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De acuerdo a lo informado por el ex vicedirector de la institución, Arturo Alancay, durante la jornada del jueves se logró normalizar la situación.

Cayó un árbol en pleno centro: hubo corte de luz, suspención de clases y caos en el tránsito

Cayó un árbol en pleno centro: hubo corte de luz, suspención de clases y caos en el tránsito

“Se restableció la luz y se limpió todo lo referido al árbol caído, así que las clases son normales en todos sus turnos” , expresó, llevando tranquilidad a la comunidad educativa.

La interrupción del servicio eléctrico había sido uno de los principales motivos por los cuales se decidió suspender las clases el día anterior.

El incidente que generó la suspensión

El hecho ocurrió en la mañana del jueves, cuando un árbol de gran tamaño cayó sobre calle Belgrano, a la altura del establecimiento educativo, en pleno centro de la capital jujeña.

Como consecuencia, se produjeron daños materiales en la infraestructura del colegio, afectando parte de la reja perimetral y una pared lindante con la vereda. Afortunadamente, no se registraron personas heridas.

Caos vehicular y operativo en la zona

La caída del árbol también impactó en el tránsito, ya que la circulación quedó reducida a media calzada en una de las arterias más transitadas de la ciudad, generando demoras y complicaciones para los conductores.

Durante varias horas, personal trabajó en el lugar para despejar la zona, retirar los restos y garantizar la seguridad tanto de peatones como de automovilistas.

Vuelta a la normalidad

Tras las tareas de limpieza, la intervención de los equipos técnicos y la restitución del servicio eléctrico, este viernes la institución pudo retomar sus actividades habituales.

Desde la comunidad educativa destacaron la rápida respuesta ante la emergencia, que permitió restablecer el normal funcionamiento del establecimiento en menos de 24 horas.