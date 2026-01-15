La huella del profe Alancay y una despedida que conmovió al Comercial 1: "Ese colegio me dio todo"

Durante 32 años, Arturo Alancay caminó los pasillos del Comercial Nº1 de Jujuy , primero como docente y luego como directivo. En diciembre dio su última clase y se retiró con una despedida que sorprendió incluso a él. Hubo aplausos, capa, corona, bastón y un pasillo armado por colegas y estudiantes que lo ovacionaron.

Se jubiló el 1 de diciembre, pero eligió quedarse hasta el final del ciclo lectivo para entregar diplomas, acompañar la colación y cerrar “el último acto” como correspondía. “Quería estar” , resumió en diálogo con TodoJujuy. Lo que no sabía era que el homenaje incluiría almuerzo, baile y abrazos que venían de lejos.

La historia de Alancay en el Comercial empezó en 1993, con apenas 23 años. Llegó primero como profesor de quinto año y quedó atrapado por el clima institucional que distingue a los “Loros”. “Ese colegio me dio todo. Mi auto, mi casa y el trabajo que mantuvo a mi familia. No me olvido jamás”, contó.

Sus primeras clases quedaron marcadas por los nervios. “Transpiraba mucho y cuando apoyaba la mano en la pizarra quedaban marcas”, recordó entre risas. Una alumna lo notó y le preguntó qué pasaba y tuvo que confesar que era la tensión. “Era mi primera clase”, contó. Con el tiempo llegó la soltura, las horas cátedra y el pasillo que terminaría recorriendo durante tres décadas.

Años después pasó de docente a jefe de área y finalmente a directivo. Ahí incorporó una idea que repite como síntesis: “Un director no trabaja desde arriba, trabaja al lado”. Respaldar proyectos, escuchar, preguntar y poner límites formaron parte de ese estilo de conducción.

"Corazón Loro": el amor por el Comercial 1

Si hay algo que distingue al Comercial 1 es el sentido de pertenencia. Lo explican sus egresados —los históricos “Loros”— que hasta hoy vuelven a los actos, recuerdan anécdotas y sostienen un vínculo que trasciende la escuela. “Eso lo extraño mucho. Extraño el sentimiento de los Loros”, admitió.

Sobre la jubilación, lo que más le pesa no tiene que ver con los trámites sino con la rutina escolar. “Extrañás levantarte a las seis, cambiarte y decir ‘me voy a la escuela’”, aseguró con nostalgia. “A los chicos los extraño como si fueran mis hijos. Les hablaba como un padre, los retaba como un padre”, expresó.

Una despedida inesperada

La despedida lo encontró en el último acto del ciclo, sin saber que colegas y exestudiantes habían organizado un homenaje. Hubo pasillo, coronación simbólica, fotos, almuerzo y baile. “Me sorprendí”, reconoció.

Después de 32 años, dejó el aula, pero no el reconocimiento. El Comercial 1 suma un jubilado más a su historia y decenas de generaciones se quedan con un docente que dejó marca.