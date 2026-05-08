Desfile por los 90 años del Colegio del Salvador

El Colegio del Salvador celebró este viernes sus 90 años de vida institucional con un acto y desfile realizado en Ciudad Cultural, donde participaron alumnos, exalumnos, docentes, jubilados y familias que forman parte de la historia de una de las instituciones educativas más tradicionales de Jujuy.

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La jornada estuvo marcada por la emoción y el sentido de pertenencia de toda la comunidad educativa, que se reunió para conmemorar casi un siglo de trayectoria formando generaciones de jujeños.

El Colegio del Salvador cumplió 90 años y hubo desfile en Ciudad Cultural

El Colegio del Salvador cumplió 90 años y hubo desfile en Ciudad Cultural

Tras la finalización del acto, el coordinador general del establecimiento, Juan Pfister, destacó la importancia de este aniversario y agradeció el acompañamiento de toda la comunidad.

“Muy contentos y emotivos. Toda la familia acompañó, exalumnos, personal docente, jubilados, todos. Ha sido una gran fiesta en estos 90 años del colegio”, expresó.

Pfister remarcó además que la institución no solo representa un espacio educativo importante dentro de su comunidad, sino también un actor relevante en la sociedad jujeña.

Formación académica y valores

Durante sus declaraciones, el coordinador subrayó que uno de los pilares fundamentales del Colegio del Salvador ha sido la formación integral de sus estudiantes.

“Hoy tenemos exalumnos que han pasado por la institución y que son grandes baluartes de nuestra sociedad. Es lo que queremos seguir formando: no solamente en lo pedagógico, sino también en valores”, sostuvo.

En ese sentido, recordó que por las aulas del establecimiento pasaron numerosas figuras destacadas de la provincia en distintos ámbitos.

Referentes que dejaron huella

Entre los nombres mencionados, Pfister destacó al padre Marcelo Gottig, a quien definió como “un ícono en la sociedad desde lo deportivo y también desde lo artístico”.

Según señaló, muchos exalumnos del Colegio del Salvador lograron dejar una marca importante en la vida social, cultural y profesional de Jujuy.

Proyección hacia el futuro

Finalmente, el coordinador aseguró que la institución atraviesa un presente positivo y que continúa trabajando para adaptarse a los nuevos desafíos educativos y sociales.

“Siempre queremos seguir creciendo y estar acorde a las realidades que hoy nos toca atravesar como sociedad. Eso es lo que apuntamos desde la institución: seguir proyectando y seguir mejorando”, concluyó.

El aniversario número 90 del Colegio del Salvador dejó una jornada cargada de recuerdos, reconocimiento y celebración, reafirmando el lugar histórico que ocupa la institución dentro de la educación jujeña.