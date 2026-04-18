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18 de abril de 2026 - 17:02
Espectáculos.

Madonna sorprendió en Coachella 2026 junto a Sabrina Carpenter y desató la euforia del público

La reina del pop apareció de manera inesperada durante el show de Sabrina Carpenter en el festival y protagonizó uno de los momentos más impactantes del evento.

Por  Verónica Pereyra
Madonna sorprendió en Coachella

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Madonna sorprendi&oacute; en Coachella

Madonna sorprendió en Coachella

El show tuvo un fuerte componente simbólico: marcó el regreso de Madonna al festival tras varios años y a dos décadas de su histórica primera presentación en ese mismo escenario. La propia artista definió el momento como un “círculo completo”, resaltando el valor de la música como herramienta de unión.

La performance también destacó por su impacto visual y estético, con ambas cantantes desplegando una puesta en escena potente y coreografías que acompañaron cada canción. La química entre generaciones, una leyenda del pop y una de las artistas más influyentes del presente, fue uno de los puntos más celebrados por los fanáticos.

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El paso de Madonna por Coachella no solo reafirmó su vigencia en la industria musical, sino que también consolidó el show de Sabrina Carpenter como uno de los más destacados de la edición 2026 del festival, que reunió a figuras de primer nivel y volvió a posicionarse como uno de los eventos musicales más importantes del mundo.

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