Coty Romero expulsada de un reality por pegarle a una compañera

Un nuevo episodio de tensión sacudió a Cárcel de Gemelos. La influencer argentina Coty Romero quedó fuera del programa tras protagonizar una pelea con otra jugadora. El conflicto escaló en cuestión de minutos y derivó en una decisión inmediata de la producción.
La situación se originó en medio de una semana marcada por cruces dentro de la casa. La participante ya mantenía enfrentamientos con varios compañeros, lo que generó un clima de tensión constante.
Durante la madrugada del sábado, el conflicto alcanzó su punto más alto. La discusión involucró a varias jugadoras, aunque el cruce más fuerte se dio con La Palace.
Las imágenes mostraron un intercambio verbal que subió de tono. En ese contexto, la correntina lanzó un golpe contra su compañera, lo que desató el escándalo dentro del programa.
Corte de transmisión y decisión de la producción
El momento de la agresión coincidió con un corte en la transmisión. La escena quedó interrumpida cuando la tensión ya resultaba evidente para el público.
Minutos más tarde, al retomar la emisión, la producción confirmó la expulsión de la participante a través de sus canales oficiales. La medida se aplicó de forma inmediata tras el episodio.
La decisión respondió al reglamento interno del reality, que sanciona situaciones de violencia física entre los participantes.
Embed - EXPULSIÓN INMEDIATA Coty fuera del reality tras lo ocurrido
El descargo tras la salida
Luego de abandonar el programa, Coty Romero utilizó sus redes sociales para referirse a lo ocurrido. En una historia de Instagram, llevó tranquilidad sobre su estado.
“Estoy bien, ya me fui, los amo y no me arrepiento de nada”, expresó. El mensaje confirmó su salida del ciclo y su postura frente al episodio.
En paralelo, la reacción del público se reflejó en redes. Algunos usuarios respaldaron su accionar, mientras otros cuestionaron el nivel de violencia dentro del reality.
Un clima tenso dentro del programa
El conflicto no surgió de manera aislada. Durante los días previos, la participante protagonizó distintos cruces con otros integrantes, entre ellos Falete.
Ese contexto generó un ambiente cargado dentro de la casa, con discusiones frecuentes entre los concursantes.
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