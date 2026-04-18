sábado 18 de abril de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
18 de abril de 2026 - 12:40
Espectáculos.

Coty Romero expulsada de un reality por pegarle a una compañera

La correntina Coty Romero quedó fuera de Cárcel de Gemelos luego de agredir a otra participante en una discusión.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Coty Romero.

Coty Romero.

Un nuevo episodio de tensión sacudió a Cárcel de Gemelos. La influencer argentina Coty Romero quedó fuera del programa tras protagonizar una pelea con otra jugadora. El conflicto escaló en cuestión de minutos y derivó en una decisión inmediata de la producción.

Lee además
Michael J. Fox confesó que estaría encantado de volver. video
Espectáculos.

El actor Michael Fox no descarta regresar a Shrinking: "Me encantaría"
Quién es Daniela, la hincha de Boca que se volvió viral por coquetear con un notero.
Espectáculos.

Así fue el reencuentro en TV del periodista y la hincha de Boca que se volvió viral

La situación se originó en medio de una semana marcada por cruces dentro de la casa. La participante ya mantenía enfrentamientos con varios compañeros, lo que generó un clima de tensión constante.

Durante la madrugada del sábado, el conflicto alcanzó su punto más alto. La discusión involucró a varias jugadoras, aunque el cruce más fuerte se dio con La Palace.

Las imágenes mostraron un intercambio verbal que subió de tono. En ese contexto, la correntina lanzó un golpe contra su compañera, lo que desató el escándalo dentro del programa.

Corte de transmisión y decisión de la producción

El momento de la agresión coincidió con un corte en la transmisión. La escena quedó interrumpida cuando la tensión ya resultaba evidente para el público.

Minutos más tarde, al retomar la emisión, la producción confirmó la expulsión de la participante a través de sus canales oficiales. La medida se aplicó de forma inmediata tras el episodio.

La decisión respondió al reglamento interno del reality, que sanciona situaciones de violencia física entre los participantes.

Embed - EXPULSIÓN INMEDIATA Coty fuera del reality tras lo ocurrido

El descargo tras la salida

Luego de abandonar el programa, Coty Romero utilizó sus redes sociales para referirse a lo ocurrido. En una historia de Instagram, llevó tranquilidad sobre su estado.

“Estoy bien, ya me fui, los amo y no me arrepiento de nada”, expresó. El mensaje confirmó su salida del ciclo y su postura frente al episodio.

En paralelo, la reacción del público se reflejó en redes. Algunos usuarios respaldaron su accionar, mientras otros cuestionaron el nivel de violencia dentro del reality.

Coty Romero
Coty Romero.

Coty Romero.

Un clima tenso dentro del programa

El conflicto no surgió de manera aislada. Durante los días previos, la participante protagonizó distintos cruces con otros integrantes, entre ellos Falete.

Ese contexto generó un ambiente cargado dentro de la casa, con discusiones frecuentes entre los concursantes.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

El actor Michael Fox no descarta regresar a Shrinking: "Me encantaría"

Así fue el reencuentro en TV del periodista y la hincha de Boca que se volvió viral

Netflix: de qué trata la serie Alguien tiene que saber

Rumores de ruptura entre Adabel Guerrero y Martín Lamela: hablan de una infidelidad

Griselda Siciliani regresa con Envidiosa: cuándo se estrena la temporada final

Lo que se lee ahora
Michael J. Fox confesó que estaría encantado de volver. video
Espectáculos.

El actor Michael Fox no descarta regresar a Shrinking: "Me encantaría"

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Amenazas de tiroteo en escuelas de Jujuy / hicieron un allanamiento.
Policiales.

Amenazas de tiroteo en escuelas de Jujuy: hubo un allanamiento y secuestro de elementos

Sofia Altea es la nueva Representante del Colegio del Huerto  video
Jujuy.

FNE 2026: el colegio Del Huerto eligió a Sofia Altea como su nueva representante

Amenaza de tiroteo en el baño de una escuela de Jujuy video
Policiales.

Amenazas de tiroteo en escuelas de Jujuy: "Estamos trabajando con 27 casos y todos son menores de 18 años"

Línea de nubes en el cielo.
Jujuy.

Por qué aparece una línea de nubes en el cielo: el fenómeno en Jujuy

La historia detrás del saxofonista que llena de música las calles de Jujuy video
Sociedad.

La historia detrás del saxofonista que llena de música las calles de Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel