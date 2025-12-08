Un terremoto de 7,6 grados sacudió el norte de Japón y dejó al menos ocho heridos

Un fuerte terremoto de magnitud 7,6 sacudió este lunes la costa norte de Japón y activó una alerta de tsunami que luego fue desactivada . Según informó la agencia Kyodo, al menos ocho personas resultaron heridas y se registraron olas de hasta 70 centímetros en distintas zonas costeras.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) precisó que el sismo ocurrió a las 23:15 hora local, con epicentro frente a Misawa , a una profundidad de 53 kilómetros. El temblor generó preocupación inmediata en la región y movilizó a autoridades nacionales y locales.

La Agencia Meteorológica Japonesa (JMA) confirmó la llegada de pequeñas olas en varios puertos , incluida una de 70 centímetros en Aomori, mientras se mantenían las recomendaciones de evacuación para más de 23.000 personas a lo largo de la costa. Aunque la alerta de tsunami inicialmente advertía olas de hasta 3 metros, fue retirada horas después.

Un terremoto de 7,6 grados sacudió el norte de Japón

En cuanto a los heridos, al menos ocho personas sufrieron lesiones en Hokkaido durante las evacuaciones, según Kyodo. La cadena pública NHK añadió que seis heridos fueron reportados en la prefectura de Aomori, una de las zonas donde el sismo se sintió con mayor intensidad.

El terremoto alcanzó el nivel 6 superior en la escala sísmica japonesa —de 7 niveles— en la ciudad de Hachinohe, lo que implica un temblor severo con alto potencial destructivo. También se registró un nivel 6 inferior en los pueblos de Oirase y Hashikami, lo que explica la magnitud del movimiento y los daños reportados.

Mientras continuaban las réplicas y las verificaciones en la madrugada, Shinji Kiyomoto, director de la División de Observación de Terremotos y Tsunamis de la JMA, pidió a la población mantenerse alejada de zonas costeras: “Siguen observándose tsunamis, así que continúen evacuando zonas de riesgo”, advirtió en conferencia de prensa.

Las reacciones en Japón

En Tokio, el gobierno de la primera ministra Sanae Takaichi formó un equipo especial para coordinar la asistencia y evaluar daños estructurales y personales. Los trabajos se dificultan debido a la hora y a la extensión de las áreas afectadas.

Japón, ubicado en el Anillo de Fuego del Pacífico, es una de las regiones más sísmicas del mundo. Aunque sus infraestructuras están preparadas para soportar fuertes movimientos sísmicos, la magnitud del terremoto de este lunes volvió a encender las alarmas y a activar protocolos de emergencia en todo el norte del país.