Es viral: japonés recorre caminando el continente desde Alaska hasta Ushuaia

El proyecto de Atsushi se llama Walking Around the World.

Recorrer todo un continente caminando . Para muchos, es una idea descabellada. Sin embargo, para Atsushi Yao , un joven japonés , es un objetivo concreto. En 2023 , optó por comenzar una travesía que, según sus propias palabras, no solo es un reto físico, sino también una oportunidad para establecer vínculos profundos con las personas y tradiciones de toda América .

Con una carreta que él mismo construyó, el joven japonés tuvo que superar todo tipo de obstáculos : desde condiciones climáticas cambiantes hasta las dificultades de comunicación, que no parecen afectarlo. A pesar de atravesar zonas alejadas, enfrentándose a días de intenso calor o lluvias torrenciales, Atsushi sigue avanzando, motivado por su deseo de lograr su propósito.

El emprendimiento de Atsushi se titula Walking Around the World, y su nombre refleja a la perfección la idea detrás de él. En sus plataformas sociales, comparte pequeñas grabaciones y fotos que capturan cada etapa de su travesía. Sin embargo, lo que realmente resalta no son solo las vistas deslumbrantes o los retos logísticos de un recorrido tan largo, sino las narrativas de las personas que encuentra a lo largo de su trayecto.