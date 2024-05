Qué es el Oosouji, el método japonés para ser más felices a través de la limpieza. 

También es el momento de saldar deudas, pagar facturas y cerrar asuntos pendientes, porque los japoneses ven un mal augurio arrastrar de un año a otro viejos asuntos no resueltos.

No se trata de una limpieza superficial sino todo lo contrario. Durante el ritual hay que limpiar TODO, incluso los rincones ocultos, debajo de los muebles, los techos… Todas las zonas que en una limpieza normal muchas veces pasamos por alto.

El oosouji no solo consiste en limpiar. Tenemos que realizar una revisión de todo lo que hay en nuestra casa y librarnos de aquello que no necesitamos: ropa que ya no nos vayamos a poner, papeles que ya no necesitamos, recuerdos que ya no tiene sentido guardar, etc.

image.png

Cuando hayamos recopilado todo de lo que nos vamos a deshacer, la tradición manda despedirse de todas esas cosas pero no de una forma inconsciente, sino apreciando la contribución que hizo a nuestra vida y agradeciéndolo.

El último paso es eliminar todo lo que ya no nos sirve. Finalmente nos desharemos de todo lo que no necesitamos.

Los especialistas recomiendan apagar el celular. En el ritual debés entregarle todo tu tiempo, sin interrupciones ni distracciones. El Oosouji es una limpieza física, pero también mental y emocional.

No te olvides de los techos ni de las paredes, ya que también acumulan polvo y el Oosouji es una gran limpieza a fondo. La suciedad y el polvo se asientan con la gravedad, de ahí la importancia de comenzar desde la parte superior y trabajar hacia abajo.

Cuáles son los beneficios del Oosouji

Este ejercicio de organización y de limpieza es beneficioso siempre que necesitemos o queramos iniciar una nueva etapa (cambio de año, cierre de una relación, cambio de casa...). Permite al cuerpo y a la mente hacer un ejercicio de reinicio más creíble y nos ayuda a dejar cargas físicas y mentales en la etapa anterior.

La limpieza y el orden físico están proporcionalmente ligados al bienestar mental. Incluso para las personas que suelen moverse cómodas en el desorden, poner un poco de organización les produce beneficios.

Además, nuestro cerebro también hace limpieza y se prepara para dejar de tener en cuenta o recordar cosas innecesarias o difíciles y dejar espacio para lleguen cosas nuevas.

Una casa más ordenada nos ayuda a ordenar la cabeza. El caos de nuestro entorno influye en nuestra capacidad de concentración. Un ambiente desordenado tiende a crear más estrés que uno en orden.

Cuando estás limpiando estás focalizado en el hoy y en el ahora más inmediato, no hay espacio para los recuerdos y tampoco para tus proyectos de futuro. Esto ayuda a relajarse pudiendo ser incluso liberador.