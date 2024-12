Es viral: un incendio alteró su boda pero recibió la ayuda de todo barrio

Lo que debía ser un momento de emoción y alegría terminó siendo un momento de tensión, apuro y nerviosismo gracias a un incendio. En la víspera de su boda, Meredith Diedrich, de 23 años, y su futuro esposo, Joshua Diedrich, de 26, se alistaban para celebrarla en The Lodge at Three Notch’d Brewery, un sitio que ofrecía el entorno ideal para su día tan esperado. 7