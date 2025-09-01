lunes 01 de septiembre de 2025

1 de septiembre de 2025 - 12:01
Terremoto en Afganistán deja al menos 812 muertos y miles de heridos

El terremoto en Afganistán fue de magnitud 6,0. Hubo en total 2.817 personas heridas.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Este 1 de septiembre se registró un fuerte terremoto en Afganistán, el cual dejó al menos 812 muertos y 2.817 heridos. En ese sentido, informaron que la mayor parte de la devastación se produjo en los distritos de Nurgal, Suki, Watapur y Chapa Dara de la provincia de Kunar.

Detalles del terrible terremoto en Afganistán

El terremoto de magnitud 6,0 sacudió el este de Afganistán a las 23:47 hora local del domingo, y su epicentro se reportó a 27 kilómetros con una profundidad de ocho kilómetros, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos.

En Kunar, la cifra de fallecidos era inicialmente de 610, con 1.300 personas heridas y numerosas viviendas destruidas. Mientras que en Nangarhar se registraron 12 muertos, 255 heridos y decenas de casas dañadas, según indicó el portavoz del ministerio, Abdul Mateen Qani, quien añadió que equipos de seguridad, médicos, transporte, alimentos y apoyo intensificaron sus esfuerzos para proporcionar ayuda integral e inmediata a los afectados por el desastre.

Cabe destacar que las cifras de las víctimas son estimaciones iniciales y es probable que aumenten a medida que avancen las evaluaciones, declaró el funcionario.

Brigadas de rescate de los Ministerios de Defensa, Interior y Salud Pública se desplazaron a la zona para evacuar por vía aérea a los heridos hacia el Hospital Regional de Nangarhar, informó el medio local TOLOnews.

