Vladimir Putin y Xi Jinping sellan una alianza: "Siempre estuvimos juntos"

Vladimir Putin y Xi Jinping

El presidente ruso, Vladimir Putin, y su par chino, Xi Jinping, reforzaron este martes su alianza estratégica durante un encuentro en Beijing, en el marco de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS).

En un discurso cargado de simbolismo, Putin aseguró que las relaciones entre ambos países atraviesan un momento histórico. “Siempre estuvimos juntos antes, y permanecemos juntos ahora”, afirmó el mandatario ruso, subrayando que los vínculos bilaterales alcanzan “un nivel sin precedentes”.

La reunión concluyó con la firma de más de 20 acuerdos de cooperación en áreas clave como energía, economía y migraciones. El más destacado fue el compromiso para construir el gasoducto Power of Siberia 2, que transportará 50 mil millones de metros cúbicos de gas anuales desde Siberia hacia China durante tres décadas, consolidando la interdependencia energética entre ambos países.

image Vladimir Putin y Xi Jinping. La cumbre también estuvo marcada por la llegada del líder norcoreano Kim Jong-un a Beijing, en la víspera del desfile militar que conmemorará los 80 años del final de la Segunda Guerra Mundial. Su presencia refuerza la imagen de un bloque autoritario integrado por Rusia, China y Corea del Norte, en contraposición al orden internacional liderado por Occidente.

Para analistas internacionales, esta alianza no solo responde a intereses económicos, sino que envía un mensaje político contundente: Moscú y Pekín se muestran más cohesionados que nunca en un escenario global atravesado por tensiones, sanciones y conflictos.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.