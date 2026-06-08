lunes 08 de junio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
8 de junio de 2026 - 09:57
Mundo.

Terremoto en Filipinas: más de 30 muertos y alerta de tsunami

Un terremoto de magnitud 7,8 sacudió el sur de Filipinas este lunes y dejó al menos 32 muertos y más de 200 heridos.

+ Seguir en
Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Al menos 32 personas han muerto por este seísmo y 134 han resultado heridas en Filipinas

Al menos 32 personas han muerto por este seísmo y 134 han resultado heridas en Filipinas

Un fuerte sismo sacudió Filipinas y dejó muertos y heridos

Un fuerte sismo sacudió Filipinas y dejó muertos y heridos

Lee además
Sismo en Jujuy.
Alerta.

¡Tembló Jujuy! Fuerte sismo en la zona de los Valles
Dónde fue el epicentro del sismo en Jujuy y por qué se sintió tan fuerte
Prevención.

Dónde fue el epicentro del sismo en Jujuy y por qué se sintió tan fuerte

El sismo ocurrió en una zona próxima a General Santos, una ciudad costera de más de 700 mil habitantes. De acuerdo con los primeros reportes, varias estructuras resultaron dañadas, entre ellas un supermercado, una escuela, un depósito y locales comerciales. También se registraron personas desaparecidas, por lo que continuaban las tareas de búsqueda y rescate.

Datos sobre el terremoto

El terremoto fue informado inicialmente con una magnitud de 8,2, aunque luego organismos de monitoreo y medios internacionales lo actualizaron a magnitud 7,8. Según reportes basados en datos del Servicio Geológico de Estados Unidos, el sismo se produjo a una profundidad aproximada de 33 kilómetros y tuvo epicentro a unos 32 kilómetros al suroeste de Maasim, en la provincia de Sarangani.

Medios internacionales indicaron que el movimiento se sintió con fuerza en el sur del país, especialmente en la región de Mindanao. También se registraron réplicas, entre ellas una de magnitud 6,1 en Sarangani, lo que llevó a las autoridades a pedir precaución y evitar el ingreso a edificios dañados.

Daños y víctimas

Los reportes más recientes indican al menos 32 fallecidos y más de 200 heridos, principalmente por derrumbes o daños en construcciones. Una de las zonas afectadas fue General Santos, donde hubo cortes de energía y se suspendieron temporalmente operaciones en el aeropuerto local.

También se informaron daños en infraestructura y deslizamientos de tierra. En Glan, Sarangani, un deslizamiento provocó varias víctimas, mientras que otras muertes fueron reportadas en South Cotabato, Davao Occidental y Balut Island.

Alerta de tsunami

Tras el terremoto, el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico emitió advertencias para sectores costeros de Filipinas y países cercanos. Luego se registraron olas de hasta 1,4 metros en algunas zonas, con efectos en costas de Filipinas y áreas cercanas del Pacífico.

La alerta fue levantada aproximadamente cinco horas después, cuando los organismos indicaron que la amenaza mayor había pasado. De todos modos, las autoridades mantuvieron recomendaciones de precaución en zonas costeras y en estructuras afectadas por el sismo.

Embed - TERREMOTO EN FILIPINAS

¿Filipinas es una zona sísmica?

Filipinas se encuentra en el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una de las regiones con mayor actividad sísmica y volcánica del mundo. Por esa ubicación geológica, el país registra con frecuencia terremotos, erupciones volcánicas y otros fenómenos naturales asociados al movimiento de placas tectónicas.

Ese contexto explica por qué las autoridades filipinas cuentan con protocolos de emergencia ante sismos y tsunamis. Sin embargo, la magnitud del movimiento de este lunes generó daños importantes y obligó a desplegar equipos de rescate, atención médica y asistencia en las zonas más afectadas.

Lo más importante

  • El terremoto ocurrió este lunes en el sur de Filipinas.
  • La magnitud actualizada fue de 7,8.
  • El epicentro estuvo en el mar, cerca de Mindanao.
  • Hay al menos 32 muertos y más de 200 heridos.
  • Se registraron daños en edificios, cortes de energía y deslizamientos.
  • Hubo alerta de tsunami y olas de hasta 1,4 metros.
  • Filipinas está ubicada en el Anillo de Fuego del Pacífico, una zona de alta actividad sísmica.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

¡Tembló Jujuy! Fuerte sismo en la zona de los Valles

Dónde fue el epicentro del sismo en Jujuy y por qué se sintió tan fuerte

Un fuerte sismo sacudió Tartagal y se sintió en gran parte del norte

Fuerte sismo en Iquique, una de las ciudades más visitadas por los jujeños

El papa León XIV pidió justicia y reparación para víctimas de abusos en la Iglesia

Lo que se lee ahora
Crisis en Bolivia
Mundo.

Situación en Bolivia: más de 80 bloqueos en las rutas y hay desabastecimiento

Por  María Florencia Etchart

Las más leídas

Fuerte choque en Los Perales. video
Policiales.

Fuerte choque en Los Perales: el SAME atendió a una mujer

Intentó atropellar a un policía durante un operativo y terminó detenido en Malvinas - Imágenes del drone del operativo video
Jujuy.

Casi atropella a un policía, huyó y lo detuvieron en Malvinas

Claudio Barrrelier y Osvaldo Fassetta, imputados en el caso de Agostina Vega.
País.

Caso Agostina Vega: esta semana esperan declaraciones claves de los acusados

Mundial 2026: cuándo será la ceremonia inaugural y a qué hora comenzará
Fútbol.

Mundial 2026: cuándo será la ceremonia inaugural y a qué hora comenzará

Jujuy con llovizna - Imagen creada con IA
Jujuy.

La semana arrancó inestable: hasta cuándo van a seguir las lloviznas en Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel