Terremoto en Filipinas: más de 30 muertos y alerta de tsunami

Al menos 32 personas han muerto por este seísmo y 134 han resultado heridas en Filipinas

Un fuerte terremoto de magnitud 7,8 sacudió este lunes el sur de Filipinas y dejó al menos 32 muertos y más de 200 heridos , según informaron autoridades locales y medios internacionales. El movimiento tuvo epicentro en el mar, cerca de la isla de Mindanao, y provocó daños en edificios, cortes de energía y un tsunami que afectó zonas costeras.

Prevención. Dónde fue el epicentro del sismo en Jujuy y por qué se sintió tan fuerte

El sismo ocurrió en una zona próxima a General Santos , una ciudad costera de más de 700 mil habitantes . De acuerdo con los primeros reportes, varias estructuras resultaron dañadas, entre ellas un supermercado, una escuela, un depósito y locales comerciales. También se registraron personas desaparecidas, por lo que continuaban las tareas de búsqueda y rescate.

El terremoto fue informado inicialmente con una magnitud de 8,2, aunque luego organismos de monitoreo y medios internacionales lo actualizaron a magnitud 7,8 . Según reportes basados en datos del Servicio Geológico de Estados Unidos, el sismo se produjo a una profundidad aproximada de 33 kilómetros y tuvo epicentro a unos 32 kilómetros al suroeste de Maasim , en la provincia de Sarangani.

Medios internacionales indicaron que el movimiento se sintió con fuerza en el sur del país, especialmente en la región de Mindanao. También se registraron réplicas, entre ellas una de magnitud 6,1 en Sarangani, lo que llevó a las autoridades a pedir precaución y evitar el ingreso a edificios dañados.

Daños y víctimas

Los reportes más recientes indican al menos 32 fallecidos y más de 200 heridos, principalmente por derrumbes o daños en construcciones. Una de las zonas afectadas fue General Santos, donde hubo cortes de energía y se suspendieron temporalmente operaciones en el aeropuerto local.

También se informaron daños en infraestructura y deslizamientos de tierra. En Glan, Sarangani, un deslizamiento provocó varias víctimas, mientras que otras muertes fueron reportadas en South Cotabato, Davao Occidental y Balut Island.

Alerta de tsunami

Tras el terremoto, el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico emitió advertencias para sectores costeros de Filipinas y países cercanos. Luego se registraron olas de hasta 1,4 metros en algunas zonas, con efectos en costas de Filipinas y áreas cercanas del Pacífico.

La alerta fue levantada aproximadamente cinco horas después, cuando los organismos indicaron que la amenaza mayor había pasado. De todos modos, las autoridades mantuvieron recomendaciones de precaución en zonas costeras y en estructuras afectadas por el sismo.

Embed - TERREMOTO EN FILIPINAS

¿Filipinas es una zona sísmica?

Filipinas se encuentra en el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una de las regiones con mayor actividad sísmica y volcánica del mundo. Por esa ubicación geológica, el país registra con frecuencia terremotos, erupciones volcánicas y otros fenómenos naturales asociados al movimiento de placas tectónicas.

Ese contexto explica por qué las autoridades filipinas cuentan con protocolos de emergencia ante sismos y tsunamis. Sin embargo, la magnitud del movimiento de este lunes generó daños importantes y obligó a desplegar equipos de rescate, atención médica y asistencia en las zonas más afectadas.

Lo más importante