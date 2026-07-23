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23 de julio de 2026 - 12:43
Turismo.

Cuánto cuesta alquilar una moto para viajar por el norte argentino

Empresas ofrecen motos desde $40.000 por día para recorrer destinos como Cachi, Cafayate y la Quebrada de Humahuaca.

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viajes Todo Jujuy
Por  viajes Todo Jujuy
Imagen generada con IA - Viajar en moto por el NOA

Imagen generada con IA - Viajar en moto por el NOA

Recorrer el norte argentino en moto es una alternativa que gana cada vez más adeptos entre los turistas que visitan la región durante las vacaciones de invierno. Distintas empresas ofrecen el alquiler de motocicletas para viajar hacia destinos como Cachi, Cafayate, la Cuesta del Obispo o la Quebrada de Humahuaca, con opciones para distintos presupuestos y estilos de viaje.

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Según un relevamiento realizado recientemente, el alquiler de motos se consolida como una opción para quienes buscan mayor libertad para conocer los paisajes del NOA sin depender de horarios de transporte.

Cachi, Salta.

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Cuánto cuesta alquilar una moto en Salta

Los precios varían de acuerdo con el modelo elegido y la cilindrada. Las opciones más económicas son ideales para recorridos urbanos o viajes cortos, mientras que las de mayor potencia están pensadas para rutas de montaña y trayectos más extensos.

Estos son algunos de los valores por día:

  • Suzuki 125 cc: $40.000.
  • Bajaj Boxer 150 cc: $40.000.
  • Beta Zontes 310 cc: $75.000.
  • KTM Adventure 250 cc: $85.000.
  • KTM Adventure 390 cc: $110.000.
  • Morini X-Cape 650 cc: $165.000.

Qué incluye el alquiler de una moto

Además del vehículo, las empresas suelen ofrecer el equipamiento básico para viajar con mayor seguridad. Generalmente el servicio incluye:

  • Casco.
  • Guantes.
  • Portaequipaje.

Para acceder al alquiler, los conductores deben contar con licencia habilitante para conducir motocicletas y presentar una tarjeta de crédito como garantía.

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