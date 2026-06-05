Agredieron a un profesor en un colegio de Palpalá

Un profesor fue agredido en una escuela de Palpalá

Un estudiante de la Escuela N° 411 “Víctor Mercante” de Palpalá continuará sus estudios en otro establecimiento , luego de un episodio en el que un profesor de educación física fue agredido por familiares del alumno dentro de la institución . El hecho fue denunciado y se encuentra bajo intervención de las autoridades correspondientes.

El episodio ocurrió en el área de dirección del establecimiento, en presencia de autoridades escolares. Allí, familiares del alumno habrían protagonizado una agresión contra el docente, luego de una reunión vinculada a situaciones previas registradas en actas internas de la escuela.

Desde la institución indicaron que, tras lo ocurrido, se activaron los protocolos correspondientes para resguardar al personal docente y garantizar la continuidad de las actividades escolares. También se realizó la denuncia y se elevaron informes a supervisores y autoridades del Ministerio de Educación.

Luego de lo vivido, el profesor afectado se encuentra con licencia médica y recibe acompañamiento profesional por las consecuencias físicas y emocionales del episodio.

Escuela N° 411 "Víctor Mercante" de Palpalá Un profesor fue agredido en una escuela de Palpalá

El estudiante continuará en otra escuela

La directora de la institución, Miriam Ramos, explicó que el estudiante continuará su trayectoria escolar, pero fuera de la Escuela “Víctor Mercante”. Según se informó, el cambio de establecimiento fue una decisión tomada por su familia.

Desde la escuela señalaron que se está facilitando la documentación necesaria para garantizar la continuidad pedagógica del alumno en otra institución. La medida no interrumpe el derecho a la educación del estudiante, sino que reorganiza su cursado en otro espacio escolar.

Seguridad y continuidad de actividades

La institución también informó medidas vinculadas al cuidado del ingreso y egreso del establecimiento. En ese marco, se reinstaló una cámara de seguridad que había sido dañada y se incorporaron nuevas cámaras en el exterior.

Además, se indicó que las actividades escolares continúan con normalidad y que la escuela mantiene previstas instancias institucionales como la Feria de Ciencias y la Plaza Literaria.

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