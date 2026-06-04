Video: un alumno atacó a un profesor en Tandil y le provocó fracturas en la mandíbula

Un alumno de un colegio de Tandil agredió a un profesor y le fracturó la mandíbula.

Un grave hecho de violencia se registró en el Colegio San José de Tandil , donde un alumno de 17 años atacó a golpes a un docente de música , provocándole heridas de consideración que requirieron su internación y una intervención quirúrgica . El instante previo a la agresión quedó filmado por otro alumno dentro del aula.

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Según consta en la denuncia incorporada a la investigación , el episodio tuvo lugar el lunes 1° de junio alrededor de las 11 de la mañana , en la institución educativa situada sobre la calle Chacabuco , entre Belgrano y Maipú . El episodio se habría desencadenado cuando uno de los estudiantes lanzó una silla dentro del aula, lo que llevó al docente Gastón Maximiliano Valdez (37) a intervenir para intentar frenar la situación y reordenar el mobiliario del salón .

En las imágenes que acompañan la publicación se puede ver el momento en que el alumno arroja el objeto en pleno desarrollo de la clase . En ese contexto, mientras el profesor desplazaba un pupitre , terminó por golpear accidentalmente el teléfono celular del agresor, que estaba sobre el lugar.

#Tandil #ViolenciaEscolar Un alumno le fracturó la mandíbula a su profesor de música y los gremios convocaron a un paro. El grave episodio ocurrió en el Colegio San José, que tiene 118 años de historia, tras una discusión en el aula por un celular dañado.A causa del incidente,… pic.twitter.com/kRXfRkKFS3

Acto seguido, y sin intercambio previo de palabras, el estudiante reaccionó con un puñetazo directo al rostro del docente, provocándole fractura de mandíbula , fractura de pómulo y una fractura en el hueso parietal izquierdo del cráneo . El profesor tuvo que ser sometido a una intervención quirúrgica y continúa internado en el Sanatorio Tandil , donde permanece bajo observación médica .

El inicio de una investigación judicial

La denuncia fue presentada por Alberto Fabián Valdez, padre del docente, lo que dio inicio a una investigación judicial caratulada como “lesiones graves”. La causa quedó a cargo de la UFI N°12 de Tandil, dirigida por el fiscal Damián Borean. Debido a la complejidad del estado de salud del educador, aún no pudo prestar declaración testimonial para ser incorporada al expediente.

El violento episodio ocurrió en un colegio de Tandil.

Tras difundirse lo ocurrido, el Colegio San José publicó un comunicado oficial en el que manifestó: “La educación se construye con respeto. Repudiamos el acto de violencia ejercido por un alumno hacia un docente. ¡Gastón, estamos con vos! Violencia cero”.

Una marcha convocada por docentes, alumnos, y organizaciones

El episodio volvió a instalar la inquietud por la violencia en el ámbito escolar. En ese marco, este miércoles se realizó una masiva movilización en la Plaza del Tanque, en Tandil, ubicada en la intersección de la avenida Santamarina con las calles Mitre, Sarmiento y 4 de Abril, donde participaron más de mil personas.

La marcha, convocada por docentes, alumnos y organizaciones sindicales, se desarrolló a lo largo de diferentes sectores de la ciudad. De acuerdo con lo informado por el portal ABChoy, la columna realizó una parada frente a la Jefatura Distrital de Educación, donde se presentó un petitorio elaborado por el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB).

En el escrito, los firmantes manifiestan una “profunda preocupación ante la reiteración de hechos de violencia en escuelas públicas y privadas del distrito” y exigen la intervención inmediata de las autoridades en todos los casos de agresiones hacia docentes. Asimismo, solicitan la aplicación efectiva de las medidas de protección contempladas en los acuerdos paritarios y la implementación de espacios de acompañamiento y contención para las comunidades educativas afectadas.

El alumno fue suspendido por diez días.

También se plantea la creación de una Mesa Intersectorial Distrital integrada por organismos del Estado y representantes sindicales, con el objetivo de elaborar políticas de prevención, junto con el refuerzo de instancias de formación orientadas a la convivencia democrática y a la resolución no violenta de conflictos.

Dentro del petitorio, además, se incluyen demandas como la incorporación de nuevos equipos de orientación escolar, la asignación de cargos específicos para el seguimiento de casos complejos, una mayor difusión de los protocolos de actuación vigentes y un trabajo más coordinado con los organismos de salud laboral para brindar asistencia a los trabajadores que resulten afectados por situaciones de violencia.

De acuerdo con fuentes cercanas al área educativa, la Jefatura Distrital de Educación informó la puesta en marcha de una mesa de trabajo destinada a tratar la problemática de forma integral. Según lo previsto, el primer encuentro de este espacio se realizará el próximo lunes.