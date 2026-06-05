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5 de junio de 2026 - 11:00
Jujuy.

Palpalá: piden reductores de velocidad y señalización para la Agrotécnica de El Brete

La comunidad educativa de la Agrotécnica de El Brete en Palpalá, renovó el pedido de señalización y retardadores de velocidad para sus alumnos.

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María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Piden señalización y retardadores para la Agrotécnica de El Brete en Palpalá - Imagen creada con IA&nbsp;&nbsp;

Piden señalización y retardadores para la Agrotécnica de El Brete en Palpalá - Imagen creada con IA  

Directivos y docentes de la Escuela Agrotécnica N.º 1 "El Brete" en Palpalá, renovaron su pedido para que se implementen medidas de seguridad vial sobre la Ruta Provincial N.º 56, frente al establecimiento educativo, con el objetivo de proteger a los estudiantes que diariamente deben cruzar o circular por la zona.

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La solicitud incluye la colocación de cartelería preventiva y retardadores de velocidad que obliguen a los conductores a reducir la velocidad al acercarse al sector donde funciona la escuela.

Escuela Agrotécnica de El Brete - Palpalá
Escuela Agrotécnica de El Brete - Palpalá

Escuela Agrotécnica de El Brete - Palpalá

Advierten sobre el riesgo para más de 240 estudiantes

La directora de la escuela, Ángela Vargas, expresó su preocupación por la situación y señaló que desde hace tiempo vienen realizando gestiones ante distintos organismos para obtener una respuesta concreta.

Según detalló, actualmente asisten al establecimiento 242 alumnos que se ven expuestos a riesgos permanentes debido a la velocidad con la que circulan los vehículos por la ruta, especialmente durante los horarios de ingreso y salida.

"Necesitamos que la escuela sea visible a distancia y que los conductores reduzcan la velocidad. La seguridad de nuestros estudiantes debe ser una prioridad", manifestó Vargas.

Un problema que se repite cada día

Desde la comunidad educativa señalaron que la falta de señalización adecuada dificulta que quienes transitan por la ruta adviertan con anticipación la presencia de una institución escolar en el sector.

Esta situación genera preocupación entre docentes, padres y estudiantes, quienes consideran indispensable contar con infraestructura vial que contribuya a prevenir accidentes.

También piden desmalezado en sectores de espera

Además de las mejoras vinculadas al tránsito, la escuela solicitó el desmalezado de espacios ubicados a la vera de la ruta donde los alumnos aguardan el transporte escolar.

Indicaron que la vegetación crecida reduce considerablemente la visibilidad tanto para los estudiantes como para los conductores, incrementando el peligro en una zona donde ya existe una circulación vehicular intensa.

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