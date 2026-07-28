Lula Da Silva respondió con ironía a Javier Milei tras la tensión diplomática: "¿Quién es ese tipo?"

El presidente de Brasil , Lula da Silva , realizó sus primeras declaraciones luego de los cuestionamientos formulados por Javier Milei , que desencadenaron una nueva tensión diplomática entre ambos países y abrieron un escenario de incertidumbre sobre el futuro de la relación bilateral .

El jefe de Estado brasileño , quien competirá por un nuevo mandato en las elecciones de octubre , respondió con tono irónico y evitó darle relevancia al presidente argentino cuando fue consultado por la prensa de su país. “ ¿Quién es ese tipo? ”, expresó Lula ante los periodistas.

La controversia se inició el pasado domingo, cuando el presidente argentino estuvo presente en La Rural y acusó a Brasil de haber impulsado con financiamiento una supuesta campaña en contra de la Argentina . Sus declaraciones dieron origen a un nuevo cruce diplomático entre ambos gobiernos, que sumó otro episodio durante la noche de ayer con el primer encuentro formal entre representantes de ambos países.

LULA DESCONOCIÓ A MILEI: "¿QUIÉN ES ESTE TIPO?"El presidente de Brasil, Lula da Silva, respondió a un periodista que preguntó por Milei: "¿Quién es este tipo?".Este fin de semana el presidente Javier Milei despotricó contra Lula da Silva en un evento de campaña de Flávio… pic.twitter.com/l3CcgoLQMF

En ese contexto, la reunión tuvo lugar en Brasilia , donde el embajador argentino en esa capital, Daniel Raimondi , acudió a la sede de Itamaraty para mantener un diálogo con el canciller brasileño Mauro Vieira , luego de las declaraciones realizadas por Javier Milei .

El encuentro significó el primer contacto oficial entre autoridades diplomáticas de ambos países desde el inicio de la disputa, aunque la conversación concluyó sin acuerdos relevantes ni anuncios concretos sobre los próximos pasos.

Durante el encuentro en Itamaraty, que se extendió durante cerca de 40 minutos, Mauro Vieira y Daniel Bitelli analizaron la situación desde el enfoque del gobierno brasileño y resolvieron retomar las conversaciones una vez que el canciller finalice su viaje a Lima.

El Ministro de Economía de Brasil llamó "Payaso" a Javier Milei

Sin embargo, la reunión no logró poner fin a la tensión bilateral. Apenas unas horas después de esa instancia de diálogo, el ministro de Hacienda de Brasil, Dario Durigan, volvió a elevar el tono de la disputa al calificar de “payaso” al mandatario argentino, reactivando así los cuestionamientos entre ambos países.

“No se le puede seguir la corriente a esas personas que dicen que esto va a convertirse en un apocalipsis”, afirmó el funcionario del gobierno de Lula da Silva durante una entrevista concedida a una radio. En ese mismo sentido, Dario Durigan señaló que la realidad económica argentina presenta indicadores más elevados en distintos aspectos, al remarcar que “el riesgo país de Argentina es mucho más alto, la deuda pública es mucho más alta y la inflación es mucho más alta”.

El enfrentamiento verbal entre los principales referentes de ambos países comenzó el pasado sábado, cuando Javier Milei viajó a San Pablo para participar de un evento y expresar su respaldo a la postulación de Flávio Bolsonaro. Desde entonces, la controversia pasó a ocupar un lugar central en los medios de comunicación y en el debate público tanto de Argentina como de Brasil.

Mientras Mauro Vieira mantenía la reunión con Daniel Raimondi en Itamaraty, el edificio donde funciona el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, el embajador brasileño en Buenos Aires, Julio Bitelli, ya había iniciado su traslado rumbo a Brasilia.

Según informaron fuentes oficiales, el representante diplomático fue recibido por el canciller durante la jornada del lunes y no se descartaba la posibilidad de que el propio Lula da Silva convocara a Bitelli al Palacio de la Alvorada para interiorizarse del conflicto y abordar la situación de manera directa.

¿Qué había dicho Javier Milei en Brasil?

Milei respaldó la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro en Brasil y recordó que Lula da Silva es un “presidiario” y un “socialista ladrón” que creó el Foro de São Paulo junto con Fidel Castro para promover el comunismo en la región. pic.twitter.com/EDVqYTeoqY — Progresismo Out Of Context (@OOCprogresismo2) July 26, 2026

En este escenario, cabe señalar que Mauro Vieira tiene previsto viajar este martes a Perú para participar en representación de Brasil de la ceremonia de asunción presidencial de Keiko Fujimori, un evento al que también asistirá el presidente argentino Javier Milei.

Por su parte, una eventual reunión entre Lula da Silva y Julio Bitelli quedaba sujeta a la disponibilidad del jefe de Estado brasileño. Durante este lunes, el mandatario concentró gran parte de su agenda en la visita de su par de Corea del Sur, Lee Jae-myung, quien llegó a la presidencia en junio de 2025 luego de la destitución de Yoon Suk-yeol.

Desde Brasil esperan que, en el corto plazo, Javier Milei ofrezca una disculpa por las expresiones dirigidas contra el presidente brasileño, a quien el mandatario argentino definió con términos como “ladrón” y “basura socialista”. Sin embargo, el líder libertario no tendría previsto realizar ningún pedido de disculpas.

Del lado argentino, mientras la controversia fue aumentando y surgieron nuevas críticas hacia el jefe de Estado brasileño, el canciller Pablo Quirno mantuvo una postura más cautelosa. Durante su paso por San Pablo, el funcionario evitó pronunciarse de manera directa sobre los dichos de Milei.

Durante la mañana, en una breve conversación con Infobae, Mauro Vieira cuestionó las declaraciones del presidente argentino y sostuvo que sus expresiones no representaron únicamente una ofensa hacia las autoridades del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial de Brasil, sino también hacia todo el “pueblo brasileño”.

“Vino en un viaje privado a Brasil para participar de un evento partidista y el contenido de sus declaraciones fue agresivo y caracteriza una intromisión en temas internos y una ofensa no solamente al presidente Lula y al Poder Judicial, sino que también a las instituciones democráticas y al pueblo brasileño”, expresó.