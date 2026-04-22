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22 de abril de 2026 - 14:06
País.

El hijo de una de las jubiladas declaró que Manuel Adorni le debe 65.000 dólares

Pablo Feijoo se presentó en Comodoro Py y declaró que Manuel Adorni le debe otros 65.000 dólares que no fueron documentados.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Manuel Adorni
Manuel Adorni

Una de las declaraciones testimoniales más esperadas en la causa por enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni reveló que el Jefe de Gabinete debe otros 65.000 dólares que no están documentados. Así lo sostuvo su amigo Pablo Martín Feijoo, hijo de una de las jubiladas acreedoras y gestor de la compraventa del departamento de Caballito.

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Feijoo declaró este miércoles durante tres horas ante el fiscal Gerardo Pollicita, que lleva adelante el expediente junto al juez federal Ariel Lijo. Ingresó y se retiró de Comodoro Py bajo una fuerte custodia de la Policía Federal Argentina y evitó el contacto con la prensa.

Causa Manuel Adorni: qué dijo Pablo Martín Feijoo en su declaración

Bajo juramento, Feijoo afirmó que se hizo cargo de todas las obras en el inmueble y que esos trabajos le demandaron, en total, 65.000 dólares. Según declaró, esa parte del presupuesto había sido acordada “por afuera” con el jefe de Gabinete, con la idea de recuperarla una vez que pudiera vender su departamento ubicado sobre avenida Asamblea, en el barrio porteño de Parque Chacabuco.

Uno de los ejes de su testimonio estuvo centrado en las refacciones realizadas en el departamento de la calle Miró al 500 antes de que pasara a manos de Adorni.

De acuerdo con las fuentes consultadas, Adorni y Feijoo compartieron el grupo de padres del colegio de sus hijos y, a partir de allí, comenzaron a construir una relación de confianza.

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Según la reconstrucción de los hechos incorporada a la causa judicial, el jefe de Gabinete habría recurrido a Feijoo cuando decidió mudarse de Parque Chacabuco. Fue entonces a ver el inmueble de la calle Miró y el empresario le pidió 300.000 dólares.

El 22 de octubre de 2025, Pablo Feijoo visitó a Manuel Adorni en la Casa Rosada. Ese día se habría acordado el precio final del departamento de Caballito en 230.000 dólares. El ministro coordinador pagó un adelanto de 30.000 y el 87% restante se financió a un año, sin intereses.

Según indicaron algunas fuentes consultadas por medios nacionales, Adorni todavía no habría devuelto esos 65.000 dólares correspondientes a las refacciones. Además, en noviembre, el ministro coordinador debe pagarles a Sbabo y Viegas los 200.000 dólares que le financiaron para que pudiera mudarse a Caballito.

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