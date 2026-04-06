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6 de abril de 2026 - 11:09
Tecnología.

WhatsApp ya no funcionará en algunos celulares a partir del 10 de abril: ¿Cuáles serán?

La app dejará de funcionar en celulares antiguos desde el 10 de abril de 2026, por lo que será necesario actualizar el dispositivo para seguir usándola.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
WhatsApp dejará de funcionar en varios celulares desde el 10 de abril.

WhatsApp dejará de funcionar en varios celulares desde el 10 de abril.

La plataforma de mensajería WhatsApp comunicó que, a partir del 10 de abril de 2026, dejará de funcionar en determinados modelos de teléfonos móviles. Esta medida forma parte de su política de actualización continua, destinada a mantener los niveles de seguridad y rendimiento de la aplicación.

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La suspensión afectará sobre todo a equipos más antiguos que ya no cumplen con los requisitos técnicos necesarios para incorporar las últimas funcionalidades de la plataforma.

La popular aplicación de mensajería dejará de ser compatible con ciertos celulares antiguos desde el 10 de abril de 2026.

Este tipo de cambios no resulta sorprendente, dado que la aplicación realiza de manera regular evaluaciones para determinar qué versiones de sistemas operativos continúan siendo aptas para su funcionamiento.

Los teléfonos donde dejará de funcionar WhatsApp:

Según la información publicada, desde el próximo 10 de abril, numerosos teléfonos lanzados antes de 2014 dejarán de ser compatibles con la aplicación. Dentro de los equipos con sistema Android se encuentran modelos como el Samsung Galaxy S4 mini, Samsung Galaxy S3, Sony Xperia M, LG Optimus L7 II y el primer Motorola Moto E.

En cuanto a los dispositivos de Apple, los iPhone 6, iPhone 6 Plus y todas las versiones anteriores ya no podrán ejecutar WhatsApp.

Desde la compañía explican que estas actualizaciones se deben a que muchos dispositivos antiguos ya no reciben parches de seguridad ni cuentan con la capacidad técnica para ejecutar correctamente la aplicación.

¿En qué sistemas operativos funciona WhatsApp?

En la actualidad, la aplicación WhatsApp sugiere emplear celulares que cuenten con Android 5.0 o versiones posteriores, y iPhone con iOS 15.1 en adelante.

No obstante, este requisito técnico se actualizará en los próximos meses: desde el 8 de septiembre de 2026, únicamente serán compatibles los dispositivos que funcionen con Android 6 o ediciones superiores.

Hoy en día, WhatsApp aconseja usar teléfonos con Android 5.0 o superior, así como iPhone con iOS 15.1 o versiones posteriores.

WhatsApp dejará de funcionar en varios celulares desde el 10 de abril.

Sin embargo, estas especificaciones cambiarán próximamente: a partir del 8 de septiembre de 2026, solo serán compatibles los equipos que cuenten con Android 6 o versiones más recientes.

¿Qué pasa si tu celular ya no es compatible con WhatsApp?

Si un equipo deja de cumplir con los requisitos de compatibilidad, la aplicación enviará avisos a los usuarios informando que deberán actualizar el sistema operativo o reemplazar el dispositivo. Estas notificaciones se entregan con tiempo suficiente para prevenir una interrupción inesperada del servicio.

La popular aplicación de mensajería dejará de ser compatible con ciertos celulares antiguos desde el 10 de abril de 2026, afectando a usuarios.

Otro aspecto clave es que, para registrar una cuenta en WhatsApp, el celular necesita tener la capacidad de recibir mensajes de texto (SMS) o llamadas telefónicas, lo que excluye a aquellos aparatos que solo operan mediante conexión Wi-Fi.

Por lo tanto, los usuarios con teléfonos más antiguos deberán considerar actualizar su equipo si quieren continuar usando la aplicación sin cortes, especialmente en un contexto donde la conectividad depende cada vez más de dispositivos modernos y actualizados.

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