WhatsApp lanza una nueva interfaz Liquid Glass para usuarios de iPhone: cómo activarlo

La app de mensajería WhatsApp empezó a introducir una renovación estética llamada “Liquid Glass” , una propuesta que busca un diseño más actual , ágil y visualmente fluido dentro de la plataforma. Este cambio modifica la interfaz con componentes más livianos , sumando transparencias , sensación de profundidad y transiciones suaves.

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Esta decisión de la app aporta una experiencia más atractiva . No obstante, su implementación es progresiva , por lo que todavía no está disponible para todos los usuarios.

El rediseño toma como referencia la estética de iOS 26 y apunta a brindar una experiencia de uso más simple y agradable dentro de la app.

Entre las modificaciones más visibles se encuentran:

Barra de navegación con efecto flotante y cierto nivel de transparencia

con y cierto nivel de Controles con apariencia similar al vidrio difuso

con apariencia similar al Opciones y menús con una integración visual más armoniosa

con una más armoniosa Transiciones más delicadas y continuas

WhatsApp Liquid Glass.

Este enfoque pone el acento en la legibilidad y la interacción, logrando que la experiencia dentro de la aplicación resulte más intuitiva.

¿Cómo saber si ya tenés el nuevo diseño?

Como la actualización se implementa de manera progresiva, no llega de forma simultánea a todos los usuarios. Para comprobar si ya tenés disponible “Liquid Glass”, podés verificar:

Si la barra inferior aparece con transparencia y efecto flotante

aparece con y Si se nota una sensación de profundidad al moverte entre pestañas

al moverte entre pestañas Si los botones presentan un diseño más actualizado

presentan un Si las transiciones se sienten más suaves y continuas

La aplicación de mensajería WhatsApp comenzó a implementar un cambio visual.

Si tu app mantiene el mismo aspecto de siempre, no implica ningún error, sino que la actualización aún no fue habilitada en tu equipo.

Implementación gradual

Por el momento, este cambio visual está presente sobre todo en iPhone con versiones recientes de la aplicación, y se prevé que su llegada se amplíe en las próximas semanas.

El nuevo diseño llega de forma gradual.

Este esquema progresivo le permite a WhatsApp probar el rendimiento del nuevo diseño antes de extenderlo al resto de los usuarios.