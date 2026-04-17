La forma en que sostenés el celular podría revelar rasgos de tu personalidad

Los desafíos virales se consolidaron como uno de los contenidos más consumidos en redes sociales, sobre todo aquellos que aseguran descubrir aspectos de la personalidad a partir de conductas diarias. En este caso, algo tan básico como la forma en que sostenés el celular puede dar indicios sobre tu manera de ser, de pensar y de relacionarte.
Si bien son dinámicas recreativas sin respaldo científico definitivo, este tipo de contenidos logra enganchar al público por la facilidad con la que uno se siente reflejado.
Este test viral revela datos ocultos de tu personalidad.
Al poner el foco en pequeños gestos que normalmente pasan inadvertidos, proponen una mirada —aunque superficial— sobre hábitos cotidianos que podrían revelar más de lo que parece.
Observá la imagen y elegí una forma
La forma en cómo agarres tu celular determinará un talento en tu interior.
Los resultados del test de personalidad
Primera opción: contás con una habilidad especial para lo artístico. Tenés facilidad para crear y tus ideas suelen destacarse dentro de tu entorno, al punto de sorprender a quienes te rodean por los resultados que lográs.
Segunda opción: tenés una inclinación natural hacia los números. Resolves cálculos con facilidad y encontrás formas prácticas de simplificar situaciones, lo que suele generar reconocimiento en los demás.
Mira bien las 4 manos y elige cuál te define más en tus rutinas diarias con el móvil, conoce quien eres.
Tercera opción: te caracterizás por ser metódico y organizado. Tu constancia y disciplina te permiten sobresalir frente a otros que persiguen metas similares, aunque mantenés los pies sobre la tierra y una actitud humilde.
Cuarta opción: tenés gran capacidad para interpretar a las personas. Percibís cuándo alguien no está bien y sabés acompañarlo para ayudarlo a superar momentos difíciles. Además, contás con una inteligencia destacada que se refleja en tu desempeño académico.
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