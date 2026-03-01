domingo 01 de marzo de 2026
1 de marzo de 2026 - 20:17
en vivo EN VIVO.

EN VIVO: minuto a minuto de la apertura de sesiones con el discurso de Javier Milei

Este 1 de marzo, Javier Milei brinda su discurso en el Congreso para abrir las sesiones. Seguí en vivo el minuto a minuto del mensaje del Presidente.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
apertura sesiones javier milei

EN VIVO

Desde las 21 horas, el presidente Javier Milei, abrió las sesiones ordinarias a través de su discurso. La asamblea dio inicio pasadas las 20, donde Diputados y Senadores llevan adelante la elección de autoridades, para posteriormente pasar a un cuarto intermedio aguardando la llegada del primer mandatario.

Embed - ASAMBLEA LEGISLATIVA 01-03-26

Live Blog Post

Milei destacó “sacarle a la política el negocio de la intermediación de la ayuda social”

Asimismo, el jefe de Estado utilizó otro momento de su disertación para destacar el trabajo de Sandra Petovello y el Ministerio de Capital Humano: “Gracias a ello, eliminamos las transferencias discrecionales para sacarle a la política, al negocio, la intermediación de la ayuda social, y aumentamos las transferencias automáticas para que los más vulnerables reciban esos recursos de manera plena”.

“Sin lugar a dudas, difícilmente hay un ejemplo que muestre de mejor manera la mafia de los políticos. Robar está mal, pero robarle el pan de la boca a los más vulnerables, haciéndolos esclavos para pasar poder, excede a cualquier adjetivo que se pueda encontrar en el diccionario”, indicó.

Y precisó: “Gracias a la reasignación de partidas, la AUH aumentó en un 492,9% respecto al valor heredado en 2023. Incorporamos a seiscientos mil chicos a la AUH, incrementamos en 35,5% la prestación alimentar, aumentamos más de 500% las becas primera infancia y más de mil cien por ciento la prestación primeros mil días”.

Live Blog Post

Milei destacó el trabajo de Caputo y del equipo económico

En otro pasaje del discurso, el mandatario enfatizó: “La verdad que podría quedarme hasta la inauguración del año que viene enumerando los sectores críticos que dejó la administración anterior, pero prefiero centrarme en lo que hemos hecho para solucionarlo y en lo que nos queda por hacer.

Y siguió: “El aspecto más urgente era el descalabro inflacionario, que afecta a las fuerzas de una inflación, y la raíz de la inflación es la emisión monetaria que derivaba del déficit fiscal. Por eso, en nuestro primer mes eliminamos un déficit fiscal de 5% del PBI. Muchísimas gracias, el mejor ministro de economía del mundo. Dos veces seguidas. Toto Caputo”.

"Estabilizamos la economía sin expropiar nada, todo libre mercado", remarcó Milei en la apertura de sesiones. "Nosotros no devaluamos, solo sinceramos el desastre que dejaron ustedes", le gritó al peronismo.

Live Blog Post

Discurso de Javier Milei

Embed
Embed
Live Blog Post

Hizo referencia a las leyes sancionadas hace poco

image

Hemos aprobado el primer presupuesto sin déficit fiscal libre de default en siete años. Terminamos con la emisión monetaria que se usaba para financiar el descalabro fiscal y cuyo resultado era una inflación creciente que golpeaba sobre los más vulnerables. Y todo esto, no solo que lo hicimos sin subir impuestos, no solo creemos que los impuestos son un robo, sino porque además el ajuste tenía que hacerlo la política.

Después de años de saqueo de la política, donde el pagador de impuestos era culpable hasta que se demostrara lo contrario, hoy hemos revertido esa atrocidad y los argentinos han vuelto a ser inocentes hasta que se demuestre lo contrario

Reformamos la Ley Penal Juvenil, modificando así un régimen penal obsoleto que tenía ya 45 años de antigüedad. Porque, tal como lo hemos dicho antes de ser gobierno y lo hemos llevado a cabo en los hechos, el que las hace, las paga”, añadió.

Sancionamos la ley de modernización laboral, una ley que viene a barrer con un delirio sancionado hace 50 años, inspirado en ideas cavernícolas de hace 80 años, y que dejó a la mitad de los trabajadores en el mercado informal.

Además, esta ley permitirá que el mercado de trabajo pueda estar en línea con una economía que está siendo testigo de la mayor transformación de la historia”.

Logramos un acuerdo comercial con Estados Unidos luego de 21 años de aquel famoso auto sabotaje que trágicamente ha sido festejado por nuestra dirigencia. Aún resuena en nuestra mente la voz de Hugo Chávez diciendo, Alca, Alca, al carajo.

Live Blog Post

La chicana de Milei a la oposición

Javier Milei cargó contra el Kirchnerismo

No pueden aplaudir porque se les escapa las manos en bolsillos ajenos”, apuntó, que minutos más tarde lanzó: “Sí, sigan con las operetas que la gente sabe que son unos mentirosos. Saben que los audios son falsos. Saben que él declaró y se ha dicho que era mentira. Pero sigan así ustedes mintiendo. Sigan mintiendo la gente con situaciones que no tienen. Además, los crudos, vamos, sigan mintiendo. Mangade ladrones, manga de chorros. ¡Por eso tienen a su líder presa! Y va a seguir presa por la causa de los cuadernos, va a seguir presa por el memorándum de Irán, va a seguir preso por lo que hizo con vialidad, porque es una chorra, porque fueron los más chorros de la historia.”.

image

Live Blog Post

Las primeras frases del Presidente

"Cumplimos con todas las promesas de campañas hechas en 2025“, la primera frase de Milei. “Hoy estamos aquí reunidos, en cumplimiento del artículo noventa y nueve de la Constitución Nacional, para dar cuenta del estado de la nación, iniciar un nuevo período de sesiones ordinarias de este honorable congreso nacional. Siendo la tercera inauguración de sesiones ordinarias de nuestro mandato, me gustaría invitarlos a todos a hacer memoria de dónde venimos, y así poder entender a dónde vamos y por qué este año en el congreso será tan importante. Hace tan solo dos años, Argentina estaba en una situación de crisis terminal”, comenzo diciendo Milei en su discurso inaugural.

Y agregó: “La continuidad misma de nuestro guion como país estaba en juego. La herencia nos mostraba la combinación de las tres peores crisis de la historia argentina, un desequilibrio monetario que duplicaba el de la previa al de mil nueve setenta y cinco, durante el gobierno de Isabel Perón. Un banco central en quiebra, aún en peor estado que el que Raúl Alfonsín, previo a la de 1989. Y, como si todo esto fuera poco, indicadores sociales peores a los del 2001”.

“Tan solo en unas pocas semanas, lo que ha sido uno de los períodos de sesiones extraordinarias más productivas de nuestra historia, y cumpliendo con todas las promesas de campañas hechas”, continuó.

Y sumó en diferentes puntos los logros de su gestión: “Podemos decir: 1) hemos aprobado el primer presupuesto sin déficit fiscal libre de default en siete años. Terminamos con la emisión monetaria que se usaba para financiar el descalabro fiscal y cuyo resultado era una inflación creciente que golpeaba sobre los más vulnerables. Y todo esto, no solo que lo hicimos sin subir impuestos, sino que además lo bajamos por el equivalente de dos puntos y medios del PBI. Y esto lo hicimos así porque no solo creemos que los impuestos son un robo, sino porque además el ajuste tenía que hacerlo la política”.

Además, destacó la sanción de la ley de inocencia fiscal y remarcó: “Después de años de saqueo de la política, donde el pagador de impuestos era culpable hasta que se demostrara lo contrario, hoy hemos revertido esa atrocidad y los argentinos han vuelto a ser inocentes hasta que se demuestre lo contrario”

Reformamos la Ley Penal Juvenil, modificando así un régimen penal obsoleto que tenía ya 45 años de antiguedad. Porque, tal como lo hemos dicho antes de ser gobierno y lo hemos llevado a cabo en los hechos con la doctora Bullrich, antes ministra de seguridad y ahora senadora, el que las hace, las paga”, añadió.

Live Blog Post

Javier Milei comenzó su discurso

Live Blog Post

En breve comienza el discurso

Llegada del presidente Javier Milei al Congreso
image
image
image

Live Blog Post

Los ministros ya llegaron al Congreso para participar de la apertura de sesiones

image
Live Blog Post

Transmisión y duración estimada del discurso

La apertura de sesiones ordinarias será transmitida por cadena nacional, lo que significa que todas las señales de televisión abierta y muchos canales de cable emitirán el mensaje en vivo.

De acuerdo con la norma, el mensaje presidencial podrá verse en vivo en “todos los servicios de comunicación audiovisual del país y las señales nacionales inscriptas como de género periodísticas y/o de noticias”, lo que implica transmisión obligatoria en canales de televisión abierta, señales de cable y radios.

La cadena nacional incluirá la llegada del mandatario al Congreso, el desarrollo completo del discurso ante la Asamblea Legislativa, integrada por los 257 diputados, los 72 senadores y la vicepresidenta Victoria Villarruel, y el cierre formal del acto que dará inicio al período legislativo 2026.

De este modo, Milei hablará en horario central de televisión, en un contexto político marcado por la reciente aprobación de la Reforma Laboral y la baja de la edad de imputabilidad, iniciativas que el oficialismo considera logros centrales del período extraordinario.

Según lo publicado, la transmisión oficial en cadena nacional podría comenzar minutos antes de las 21 y extenderse por varias horas, aunque el discurso central del presidente se desarrollará principalmente en ese horario.

Este tipo de mensajes suele incluir un balance sobre la gestión y un esbozo de los principales proyectos y prioridades para el año legislativo.

Live Blog Post

Arrancó la sesión en el Congreso

Embed - ASAMBLEA LEGISLATIVA: 1 de marzo de 2026 | Congreso de la Nación Argentina | EN VIVO

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Javier Milei lanzó duras acusaciones contra la oposición y Cristina Fernández de Kirchner

Hoy Javier Milei realiza la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso

Ezequiel Atauche: "Con Milei estamos sancionando leyes para todos los argentinos, no para los privilegiados de siempre"

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel