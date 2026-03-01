EN VIVO: minuto a minuto de la apertura de sesiones con el discurso de Javier Milei

Desde las 21 horas, el presidente Javier Milei, abrió las sesiones ordinarias a través de su discurso. La asamblea dio inicio pasadas las 20, donde Diputados y Senadores llevan adelante la elección de autoridades, para posteriormente pasar a un cuarto intermedio aguardando la llegada del primer mandatario.
Milei destacó “sacarle a la política el negocio de la intermediación de la ayuda social”
Asimismo, el jefe de Estado utilizó otro momento de su disertación para destacar el trabajo de Sandra Petovello y el Ministerio de Capital Humano: “Gracias a ello, eliminamos las transferencias discrecionales para sacarle a la política, al negocio, la intermediación de la ayuda social, y aumentamos las transferencias automáticas para que los más vulnerables reciban esos recursos de manera plena”.
“Sin lugar a dudas, difícilmente hay un ejemplo que muestre de mejor manera la mafia de los políticos. Robar está mal, pero robarle el pan de la boca a los más vulnerables, haciéndolos esclavos para pasar poder, excede a cualquier adjetivo que se pueda encontrar en el diccionario”, indicó.
Y precisó: “Gracias a la reasignación de partidas, la AUH aumentó en un 492,9% respecto al valor heredado en 2023. Incorporamos a seiscientos mil chicos a la AUH, incrementamos en 35,5% la prestación alimentar, aumentamos más de 500% las becas primera infancia y más de mil cien por ciento la prestación primeros mil días”.