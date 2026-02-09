El Super Bowl LX no solo fue el centro de atención deportiva en Estados Unidos, sino también el escenario donde se consolidó la relación entre el piloto británico Lewis Hamilton y la empresaria y celebridad Kim Kardashian. Una fotografía que circuló ampliamente en las redes y medios internacionales los muestra compartiendo un beso durante el tradicional partido entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks, lo que terminó de despejar las dudas sobre los rumores sentimentales que los vinculaban desde hace semanas.

El momento del beso Las cámaras de la transmisión captaron a Hamilton y Kardashian sentados uno al lado del otro en un palco VIP del Levi’s Stadium, ubicado en Santa Clara, California, donde se realizó la final de la NFL. Antes del inicio del juego, ambos fueron vistos charlando y sonriendo de forma relajada, imagen que rápidamente se viralizó entre los fanáticos del espectáculo y el deporte.

Lewis Hamilton y Kim Kardashian (2) El beso que confirmó la relación entre Lewis Hamilton y Kim Kardashian La foto del beso fue la que marcó un antes y un después en la atención mediática en torno a la pareja, ya que hasta ese momento solo existían especulaciones basadas en encuentros previos y apariciones conjuntas. Según distintos medios, el piloto de Fórmula 1 y la empresaria estadounidense habrían compartido también momentos juntos en Europa, incluyendo una estancia en Estelle Manor, un exclusivo hotel y club de campo en el Reino Unido, antes de viajar a California para presenciar el Super Bowl.

El evento deportivo no solo reunió a las figuras del fútbol americano, sino también a una constelación de celebridades, tanto en el estadio como en los palcos VIP. En este contexto, la aparición de Hamilton y Kardashian captó la atención de los medios de entretenimiento y de millones de seguidores alrededor del mundo, que no tardaron en comentar y compartir cada imagen del momento.

