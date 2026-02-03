¿Dónde se filmó "La hija del fuego" de la China Suárez?

Patagonia de serie: recorré los paisajes donde se filmó "La Hija de Fuego".

La China Suárez y la serie “La Hija del Fuego” sorprendieron a muchos espectadores, quienes quedaron fascinados con los paisajes que muestra la producción . A menudo sucede que, después de ver una película o un ciclo televisivo , nos impactan los escenarios naturales que aparecen en pantalla, especialmente cuando reflejan la belleza y el encanto de la Patagonia .

Tanto los suscriptores de Disney+ el año pasado como los televidentes de Canal 13 esta semana disfrutaron de la serie, maravillándose con los rincones patagónicos que se destacan en cada escena.

Varios de los paisajes mostrados se encuentran en la provincia de Neuquén y, si planeás vivir un verano memorable en este encantador rincón de la Patagonia, resulta imprescindible recorrer los lugares que se exhiben en “La Hija del Fuego” , donde se despliegan vistas realmente impresionantes .

Para comenzar, vale la pena mencionar el Lago Lolog , ubicado en San Martín de los Andes , que deslumbra con sus paisajes naturales y sus pequeñas playas de gran encanto . Es un sitio ideal tanto para darse un refrescante baño como para disfrutar de paseos en kayak .

Otro destino destacado es Puerto Manzano, en Villa La Angostura, donde una bahía de ensueño cautiva cada año a los visitantes. Este lugar se complementa con sus casas pintorescas, muchas de las cuales fueron escenario de varias escenas de la serie.

Pero eso no es todo, ya que conviene resaltar una propiedad emblemática que se ganó la admiración de los seguidores de la serie. Se trata de la conocida Residencia El Messidor, también situada en Villa La Angostura.

Este majestuoso castillo de estilo francés ofrece vistas espectaculares, al encontrarse frente al imponente Lago Nahuel Huapi.

Estos son apenas algunos de los lugares más representativos de la Patagonia que fueron seleccionados como escenarios para esta historia protagonizada por China Suárez. La serie logró posicionarse entre noviembre y octubre de 2025 como una de las producciones más vistas de la plataforma mencionada.

Tráiler de "Hija Del Fuego: La Venganza de la Bastarda", protagonizada por la China Suárez